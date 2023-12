Construction de 12 logements sociaux et abordables pour des aînés à Chelsea

CHELSEA, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Chelsea ont souligné aujourd'hui la mise en chantier de la Résidence du Petit Bois, un immeuble qui abritera 12 logements sociaux et abordables qui seront destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Chelsea. Ce projet, une initiative de la Corporation d'habitation de Chelsea, représente des investissements totalisant près de 6,4 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Gatineau et membre du Bureau de l'Assemblée nationale, M. Robert Bussière, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de la députée de Pontiac, Mme Sophie Chatel, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, du maire de Chelsea, M. Pierre Guénard, et de la présidente de la Corporation d'habitation de Chelsea, Mme Céline Brault.

Le gouvernement du Québec a entre autres contribué au projet pour plus de 1 M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), cette dernière garantissant également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a contribué pour plus de 10 000 $ par l'entremise de la seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Municipalité de Chelsea alloue pour sa part au projet 5,2 M$, dont plus de 4,1 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé à la de ce beau projet, qui contribue à un engagement fort de notre gouvernement, soit le changement complet de la vision et de la philosophie de l'hébergement pour les personnes aînées au Québec. Cette nouvelle résidence bonifiera certainement le quotidien de ses futurs occupants et occupantes! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, ici à Chelsea et partout au pays. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Je tiens à féliciter la Corporation d'habitation de Chelsea, l'initiatrice du projet de la Résidence du Petit Bois, qui permettra à des aînés de notre communauté de demeurer près des personnes qui leur sont chères dans un environnement sain, sécuritaire, abordable et accessible. Votre initiative contribue à la concrétisation d'un engagement fort de notre gouvernement, soit d'accroître l'offre de logements au Québec. »

Robert Bussière, député de Gatineau et membre du Bureau de l'Assemblée nationale

« 'C'est avec une immense joie et un profond sentiment d'accomplissement que nous marquons le début d'un projet exceptionnel : la construction de notre maison pour aînés à Chelsea. Cette première pelletée de terre représente l'engagement de toute une communauté à créer un lieu chaleureux, sécuritaire et aimant pour nos aînés. Nous exprimons notre gratitude envers chaque personne qui a contribué de près et de loin à rendre ce rêve possible. En unissant nos forces, nous plantons les racines d'un environnement qui favorisera la dignité, le respect et la qualité de vie de nos aînés au cœur de leur communauté. »

Pierre Guénard, maire de Chelsea

« Pour tous les membres de la Corporation d'habitation de Chelsea, pour tous ceux qui ont cru au projet et qui ont appuyé nos efforts au fil des années, le début de la construction de la Résidence du Petit Bois représente la réalisation d'un rêve : celui d'avoir une résidence qui offrira un milieu de vie sécuritaire et abordable à nos aînés et qui brillera dans la communauté. »

Céline Brault, présidente de la Corporation d'habitation de Chelsea

Faits saillants :

Jusqu'à 9 des 12 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant près de 155 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Chelsea.

La Corporation d'habitation de Chelsea a également obtenu 180 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Chelsea.

Des contributeurs du milieu ont soutenu financièrement le projet, notamment la Caisse Desjardins (40 000 $), le Service de développement économique et social de la MRC des Collines-de-l'Outaouais (40 000 $), la famille Bradford de Chelsea (40 000 $) et le IGA Famille Charles (30 000 $).

