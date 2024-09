PREMIÈRE NATION DE NIPISSING, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La Première Nation de Nipissing a reçu 90 000 $ dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles afin de construire un milieu humide qui pourra convertir les eaux usées riches en nutriments en eau non potable sans danger pour l'environnement, afin de permettre la culture d'espèces végétales importantes sur le plan écologique.

Les milieux humides stockent le carbone, aident les collectivités à prévenir les inondations et les sécheresses, ainsi qu'à s'adapter aux changements environnementaux, améliorent la qualité de l'eau en éliminant les polluants, et constituent un habitat important pour les poissons et la faune.

La Première Nation de Nipissing s'efforce d'accroître la résilience environnementale de la région en cultivant des espèces végétales locales. Une fois construit, le milieu humide pourra filtrer les contaminants des eaux usées afin qu'ils puissent être utilisés pour irriguer des pollinisateurs importants et rares, ainsi que des espèces végétales des marais. La collectivité souhaite devenir un leader régional dans l'utilisation des technologies vertes modernes.

Citations

« Ce projet est emballant et novateur! La Première Nation de Nipissing sera en mesure de réutiliser les eaux usées pour accroître la sécurité alimentaire de la collectivité et renforcer la résilience climatique sur son territoire. »

L'honorable Anthony Rota, député de Nipissing--Timiskaming, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Première Nation de Nipissing est honorée d'avoir reçu une subvention dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles, qui lui permettra d'aménager un milieu humide novateur à la serre Mnogin. Cette réalisation marque une étape importante dans l'engagement de notre Nation à améliorer la sécurité alimentaire, à promouvoir la durabilité environnementale et à renforcer la résilience de la collectivité tandis que nous procédons à la mise en œuvre de technologies vertes durables dans la région. »

Cathy Bellefeuille-Stevens, chef, Première Nation de Nipissing

« En mettant en œuvre cette solution axée sur les infrastructures naturelles, nous allons non seulement atténuer l'impact environnemental des eaux usées, mais aussi contribuer à la préservation du Jocko Point Raised Beach Complex, une zone d'intérêt naturel et scientifique. De plus, le service de l'environnement de la PNN intégrera dans la conception des espèces de plantes à fleurs indigènes des zones humides afin de préserver la biodiversité et d'améliorer l'habitat des pollinisateurs dans la région. »

Curtis Avery, gestionnaire de l'environnement, Première Nation de Nipissing

Faits en bref

Le gouvernement fédéral s'est engagé à rendre les collectivités plus agréables en soutenant l'aménagement d'espaces verts qui sont beaux, plus sains, plus durables et plus résistants.

Le gouvernement fédéral investit 90 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

