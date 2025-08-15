HALIFAX, NS, le 15 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires en Nouvelle-Écosse en présence de l'honorable Sean Fraser, député de Nova-Centre, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, de l'honorable John Lohr ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, de Shannon Miedema, députée d'Halifax, de Jessica Fancy-Landry, députée de South Shore--St. Margarets, et de Mike Kelloway, député de Sydney--Glace Bay.

Date : Le lundi 18 août 2025



Heure : 13 h (HAA)



Lieu : Front de mer d'Halifax - Poste d'amarrage du Sackville / quai

1655, rue Lower Water

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S3

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias de LICC à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]