Construction d'un hôpital régional à Drummondville : encore de la poudre aux yeux de la CAQ, dénonce André Fortin

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, accuse les députés caquistes du Centre-du-Québec, Sébastien Schneeberger et André Lamontagne, de leurrer la population de Drummondville en lui promettant une annonce importante concernant la construction d'un nouvel hôpital régional.

Les deux élus de la CAQ ont publié sur les réseaux sociaux, dans les dernières heures, qu'une importante annonce dans le dossier serait faite vendredi. Pourtant, le projet n'est toujours pas inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI), étape initiale incontournable pour lancer le projet dans l'appareil gouvernemental. Le député libéral de Pontiac a vivement dénoncé la supercherie caquiste, en plus de souligner l'utilisation partisane du logo de la CAQ dans une annonce qui se veut gouvernementale.

M. Fortin, qui dénonce à répétition les nombreuses promesses brisées de la CAQ en matière de construction ou de rénovation d'hôpitaux, n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler l'absence de volonté du ministre de la Santé de lancer le projet. Celui-ci a en effet reconnu, cette semaine, n'avoir aucune idée du moment où le projet serait réellement mis sur les rails, malgré une promesse en ce sens qui remonte à 2018.

D'ailleurs, les gens de la région ont compris la tromperie de la CAQ :

Le Directeur de Drummond Économique a qualifié l'absence du projet au PQI de « drôle de message » et affirmé que « Ce projet n'est pas un caprice. C'est un besoin criant. »

La Table des MRC du Centre-du-Québec a exprimé son mécontentement ainsi : « Nous sommes fortement déçus de cette décision gouvernementale. »

La Présidente-directrice générale du CIUSSS MCQ a affirmé : « C'est une déception en raison de la mobilisation de toute la population, de notre personnel et de nos employés. »

« Les gens du Centre-du-Québec se font rouler dans la farine depuis 2018, avec la CAQ, dans le dossier du nouvel hôpital régional. Aujourd'hui, on leur promet une annonce grandiose alors que le ministre de la Santé est incapable de confirmer un échéancier pour la construction de cette infrastructure pourtant essentielle dans la région. Une fois de plus, les élus caquistes ont inventé une nouvelle façon de tromper la population en créant un espèce de pré-PQI. Dans les faits, une telle étape n'existe pas. C'est un stratagème politique pour permettre aux élus locaux de dire quelque chose. Dans les faits, le projet n'a nullement progressé au gouvernement. Les citoyens de Drummondville et des environs ne sont pas dupes et comprennent le subterfuge caquiste. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

