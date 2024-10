CONSTRUCTION D'UN CENTRE SPORTIF À MONTRÉAL-NORD : LES APPUIS SE MULTIPLIENT ET L'ESPOIR DEMEURE

MONTRÉAL-NORD, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Malgré les très nombreux appuis reçus de la population, d'organismes et de personnalités publiques, l'Arrondissement de Montréal-Nord peine à trouver les 55 M$ manquants qui lui permettraient de bâtir un centre sportif pour ses 90 000 citoyen.ne.s.

Loin de céder au découragement, l'Arrondissement a déposé hier une nouvelle - et troisième ! - demande de financement au programme fédéral Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour son projet de centre sportif, qui fait partie des 6 projets porteurs du Plan de développement social territorial 2021-2026 souhaités par la population de Montréal-Nord comme vecteurs de transformations sociales. Cette nouvelle demande reçoit l'appui de neuf organismes locaux de tous les horizons et d'une entreprise locale.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'appui indéfectible de la communauté locale », a commenté la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black. « Cela fait plus de dix ans que nous essayons de financer cet essentiel projet. La Ville de Montréal l'a reconnu en acceptant de financer le volet aquatique du projet en lui octroyant 85,6 M$ à travers son Plan décennal des immobilisations (PDI). Maintenant, il manque l'argent pour le volet sportif. Au tour du Gouvernement du Canada de faire son effort ! ».

Les organismes et entreprise qui appuient la nouvelle demande de financement sont :

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Montréal-Nord

Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet - Montréal-Nord

Montréal-Nord Cercle du troisième âge de Montréal-Nord

Club de basketball de Montréal-Nord

Club de natation de Montréal-Nord

Coopérative Multisports Plus

Club de gymnastique Gymkhana de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord

La Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord a fait une sortie publique pour soutenir le projet et annoncer une contribution financière d'envergure provenant du Fonds du Grand Mouvement dont le montant reste à confirmer.

Un projet qui fait pourtant l'unanimité

Au cours des dernières années, les appuis au projet se sont multipliés dans la population ainsi que dans les milieux communautaires, sportifs et institutionnels de Montréal. Tou.te.s ont la ferme conviction qu'une telle installation générerait d'inestimables retombées sociales, économiques et environnementales.

« La réalisation de ce projet répondrait à des besoins criants et changerait la vie de milliers de familles, de jeunes et de personnes aînées. Je suis convaincue que quelqu'un, quelque part, va finir par dire go, on embarque », d'ajouter Mme Black.

Des appuis de personnalités publiques

Un grand nombre d'athlètes professionnels, d'artistes et de journalistes originaires du Québec ont déjà manifesté publiquement leur soutien à ce projet, notamment dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à l'automne 2023.

« Le centre sportif à Montréal-Nord c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir, moi, en grandissant. »

Bennedict Mathurin, joueur de basketball, Pacers de l'Indiana, NBA

« J'appuie le projet de centre sportif à Montréal-Nord. Vous ne le savez peut-être pas, mais Montréal-Nord est le seul territoire au Québec de cette taille à ne pas posséder de piscine intérieure et de centre sportif. Donc pour nos jeunes, et moins jeunes, j'invite nos gouvernements à investir. »

Bruni Surin, athlétisme (champion du monde, médaillé d'or olympique), chef de mission canadienne aux Jeux olympiques de Paris 2024

« Je pense qu'il y a beaucoup de talents cachés à Montréal-Nord. Je pense que c'est le temps de donner l'opportunité à ces jeunes d'avoir une place où ils peuvent s'entraîner.

Chris Boucher, joueur de basketball, Raptors de Toronto, NBA

« J'appuie à 100 % le projet de centre sportif dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Un centre sportif dans le quartier, c'est crucial. »

Debby Lynch-White, comédienne

« Je suis très heureux de démontrer mon appui à la construction d'un centre sportif à Montréal-Nord. Il serait temps ! »

Étienne Boulay, joueur de football, Alouettes de Montréal, 2006-2012

« Quand j'ai commencé mon expérience en tant qu'athlète professionnelle, je devais souvent prendre le bus et voyager une heure de route pour aller m'entraîner… Ça me faisait des journées chargées. »

Farah Jacques, athlétisme, Jeux olympiques 2016

« Se doter d'infrastructures sportives de qualité pour permettre à nos jeunes de bouger partout au Québec ça devrait être une priorité, ça devrait l'être d'autant plus dans les communautés qui sont moins bien desservies. Donc évidemment, je suis en faveur et sensible à la cause de la construction d'un centre sportif dans Montréal-Nord. »

Laurent Duvernay-Tardif, docteur en médecine, joueur de football, NFL 2014-2023

« Je supporte avec tout mon cœur le projet de complexe sportif à Montréal-Nord. Je pense que tous les jeunes devraient avoir y accès, surtout dans ce coin où j'ai grandi. »

Mathieu Joseph, joueur des Sénateurs d'Ottawa, LNH

« Le sport ce n'est pas juste l'élite et devenir professionnel, c'est un endroit où tu peux faire des contacts avec les gens, des réseaux et surtout se développer soi-même. »

Patrice Bernier, joueur de soccer international

Sur les ondes du 98.5, à l'émission Le Québec maintenant du 15 février 2024 : « Ça fait des années que la communauté à Montréal-Nord dit qu'ils ont besoin d'un centre sportif pour les gens en général, mais pour les jeunes en particulier, pour les occuper. Et ce n'est pas un projet complexe à l'échelle d'une société. C'est un mystère pour moi que ce centre sportif à Montréal-Nord ne voit jamais le jour. »

Patrick Lagacé, chroniqueur 98,5

« J'appuie à 100 % le projet du centre sportif de Montréal-Nord en espérant que ce beau projet se réalise pour la santé durable de notre population et de nos enfants. »

Pierre Lavoie, triathlète et entrepreneur social

« On appuie le projet de centre sportif à Montréal-Nord. On pense que ça sera bénéfique pour les jeunes et c'est très important. »

Régis Cibasu, joueur de football, Alouettes de Montréal, gagnant de la Coupe Grey 2023

« Le sport c'est important. Le sport a des bienfaits sur la santé mentale, sur le physique. Le sport, ça rassemble. »

Richardson Zéphir, comédien et humoriste

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

POUR INFORMATION: Marie Noël-de-Tilly, Arrondissement de Montréal-Nord, 514 242-9249, [email protected]; AQDR de Montréal-Nord, Sylvie Lemay, Coordonnatrice, [email protected]; Club de basketball de Montréal-Nord et Coopérative Multisports plus, Wilmann Édouard, Directeur et coordonnateur de projet, [email protected]; Club de natation de Montréal-Nord, Martin Panneton, Entraîneur en chef, [email protected]; Club de gymnastique Gymkhana de Montréal-Nord, Patricia Morin, Directrice administrative, [email protected]; Le Cercle du Troisième Âge de Montréal-Nord, Louis Campeol,Trésorier, [email protected]; Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord, Assa Diawara, Coordonnatrice, [email protected]; Table de quartier de Montréal-Nord, Aziz Tabah,Directeur général, [email protected]