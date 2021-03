Appuyée par ses investisseurs fondateurs, la CDPQ et le RREO, la plateforme continuera de rechercher des acquisitions, des démutualisations et d'autres occasions de haute qualité dans le secteur de l'assurance de dommages et de l'assurance vie.

NEW YORK, MONTRÉAL et TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Constellation Insurance Holdings, Inc. (Constellation), soutenue par ses investisseurs institutionnels, la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ) et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour sa première transaction par l'entremise de l'acquisition de la société Ohio National Mutual Holdings, Inc. (ONMH), établie à Cincinnati, et sa filiale en propriété exclusive Ohio National Financial Services, Inc. (collectivement, Ohio National), pour une contrepartie totale de 1 G$ US, qui comprend la contrepartie de ses membres et des nouveaux capitaux injectés dans l'entreprise, dans le cadre de son processus de démutualisation.

Établie en 1909, Ohio National est un fournisseur de premier plan de produits et services financiers qui aide ses titulaires de police à atteindre une sécurité et une indépendance financières. Elle dispose d'un réseau de professionnels de la finance répartis dans 49 États américains et, au 31 décembre 2020, l'actif sous gestion de ses sociétés affiliées s'élevait à 41,2 G$ US.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une première étape importante pour Constellation, alors que nous mettons en œuvre notre stratégie visant à offrir aux compagnies d'assurance par actions et aux compagnies d'assurance mutuelle nord-américaines un accès à des capitaux de croissance à long terme, à des cotes plus élevées, à des économies d'échelle et à une rémunération à base d'actions alignée, tout en préservant l'indépendance, la marque, et les activités et la culture pour lesquelles elles sont reconnues », a affirmé Anurag Chandra, fondateur, président du conseil et chef de la direction de Constellation. « Nous sommes heureux que la CDPQ et le RREO aient accru leur engagement de capital à long terme afin de continuer à étendre la plateforme en Amérique du Nord. »

« Constellation est une plateforme particulièrement bien positionnée, combinant un capital à long terme et une expérience approfondie du secteur en vue d'offrir des solutions qui se distinguent dans un marché de plus en plus consolidé. En travaillant en étroite collaboration avec Constellation depuis notre investissement initial et en élargissant notre engagement aux côtés d'un partenaire d'investissement de confiance, le RREO, nous visons à soutenir les assureurs qui évoluent dans un environnement complexe, comme Ohio National, alors qu'ils amorcent la prochaine étape de leur croissance », a déclaré Martin Laguerre, premier vice-président et chef, Placements privés et Solutions de financement, à la CDPQ.

« Nous sommes heureux de pouvoir nous associer avec Constellation et la CDPQ afin d'acquérir Ohio National, une compagnie d'assurance bien établie et diversifiée avec une empreinte nationale. Le RREO apporte son expertise approfondie en matière d'investissement dans le secteur de l'assurance pour appuyer Anurag et faire grandir la plateforme Constellation », a affirmé Karen Frank, directrice supérieure, Actions, du RREO.

La transaction est assujettie aux conditions habituelles, notamment les approbations réglementaires, du directeur de l'assurance de l'Ohio et des membres d'ONMH.

Debevoise & Plimpton LLP agit à titre de conseiller juridique de Constellation dans le cadre de la transaction.



À PROPOS DE CONSTELLATION

Constellation est une société de portefeuille d'assurance qui cible les acquisitions de compagnies d'assurance vie et d'assurance de dommages établies en Amérique du Nord, dans le but stratégique de créer une compagnie d'assurance multirisques importante, bien cotée et gérée de façon prudente, soutenue par des capitaux institutionnels de long terme. Les investisseurs fondateurs de Constellation et partenaires à parts égales, la CDPQ et le RREO, sont deux des plus importants investisseurs institutionnels de long terme en Amérique du Nord. Ensemble, ils gèrent un actif net total de plus de 500 G$ CA, dont plus de 80 G$ CA en investissements de capitaux privés.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DU RREO

Avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2020, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2020, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

À PROPOS DE OHIO NATIONAL

Depuis sa création en 1909, Ohio National s'est engagée envers les particuliers, les familles et les entreprises pour les aider à protéger ce qui compte le plus. Grâce à son réseau de professionnels de la finance répartis dans 49 États américains (tous sauf l'État de New York), le District de Columbia et Porto Rico, et aux activités de sociétés affiliées en Amérique du Sud, elle offre des produits d'assurance qui aident ses titulaires de police à atteindre une sécurité et une indépendance financières. Au 31 décembre 2020, l'actif sous gestion de ses sociétés affiliées s'élevait à 41,2 G$. Les produits sont émis par la Ohio National Life Insurance Company et la Ohio National Life Assurance Corporation. Ohio National est reconnue par Queen City Certified comme un leader en équité des genres.

