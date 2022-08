Constats de l'Office québécois de la langue française - Caractéristiques linguistiques de la population du Québec en 2021

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française a examiné les premières données sur la langue publiées par Statistique Canada à la suite du recensement de 2021. Celles-ci permettent de suivre l'évolution de la situation quant à la langue maternelle, aux langues parlées à la maison et à la connaissance du français et de l'anglais au Québec et dans ses régions métropolitaines de recensement (RMR).

Les données montrent notamment que, dans l'ensemble du Québec, entre les recensements de 2016 et 2021 :

la proportion de personnes qui parlent le plus souvent le français à la maison (les francophones) a diminué, passant de 79,0 % à 77,5 %;

la proportion de personnes qui parlent le plus souvent l'anglais à la maison (les anglophones) a augmenté, passant de 9,7 % à 10,4 %;

la proportion de personnes qui parlent le plus souvent une autre langue que le français ou l'anglais à la maison (les allophones) a crû, passant de 7,3 % à 7,9 %.

Dans toutes les RMR du Québec, entre 2016 et 2021, l'utilisation du français en tant que seule langue parlée le plus souvent à la maison a connu un recul, tandis que l'utilisation de l'anglais et l'utilisation d'une autre langue ont augmenté.

Pour ce qui est de la RMR de Montréal, entre 2016 et 2021 :

la proportion de francophones a diminué, passant de 65,9 % à 63,8 %;

la proportion d'anglophones a augmenté, passant de 15,3 % à 16,3 %;

la proportion d'allophones a augmenté, passant de 12,2 % à 13,2 %.

Les variations observées se révèlent plus prononcées dans la RMR de Montréal que dans l'ensemble du Québec. Elles le sont aussi dans la partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.

En outre, la proportion de personnes de langue maternelle française tout comme la proportion de francophones ont diminué encore plus fortement dans la couronne de Montréal que dans l'île de Montréal entre 2016 et 2021.

Dans la couronne de Montréal, la proportion de personnes ayant le français comme seule langue maternelle a diminué de 4 points de pourcentage entre 2016 et 2021 pour atteindre 73,8 % en 2021. La dernière fois qu'une diminution de cette ampleur avait été observée, elle s'était produite sur une période de 10 ans. Cette proportion a aussi diminué sur l'île de Montréal, passant de 46,4 % en 2016 à 44,0 % en 2021 (-2,4 points).

Dans la couronne de Montréal, la proportion de personnes parlant le plus souvent anglais à la maison est passé de 8,6% en 2016 à 9,4% en 2021 (+0,8 point). Sur l'île de Montréal, l'utilisation de l'anglais à la maison a aussi augmenté, passant de 22,8% à 24,2% (+1,4 point).

Les données du recensement de 2021 nous apprennent aussi que, chez les personnes de langue maternelle anglaise, la proportion de celles se déclarant capables de soutenir une conversation en français et en anglais a baissé puisqu'elle est passée de 68,8 % en 2016 à 67,1 % en 2021.

Par ailleurs, les données démontrent également que parmi les jeunes de 15 à 34 ans, la proportion de francophones est passée de 77,0 % en 2016 à 74,0 % en 2021 (-3 points). Il s'agit là d'une diminution deux fois supérieure à celle observée dans l'ensemble de la population québécoise (-1,5 point).

Un feuillet d'information présentant l'évolution des caractéristiques linguistiques de la population québécoise est disponible sur le site Web de l'Office. Il a été réalisé principalement à partir de tableaux de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Ce feuillet illustre les tendances pour l'ensemble du Québec et présente de façon plus détaillée des données pour les RMR de Drummondville, de Québec, de Saguenay, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Gatineau et de Montréal.

L'Office examinera avec attention les futures données sur la langue découlant du recensement de 2021, particulièrement celles sur la langue de travail, afin de suivre l'évolution de la situation linguistique au Québec.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

