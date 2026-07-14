Consolider et faire avancer la transformation du secteur forestier québécois

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est soumis à d'intenses pressions, que ce soit les droits de douane, les problèmes d'approvisionnement en fibre, l'instabilité des marchés mondiaux et l'impact des changements climatiques. Ces difficultés se font sentir partout au pays, y compris au Québec, où le secteur forestier est un important moteur de l'économie, lui qui représente près de 10 % de la valeur des exportations, contribue au PIB provincial à hauteur de 6,4 milliards de dollars et soutient près de 60 000 emplois.

En partenariat avec la province de Québec, le gouvernement du Canada s'emploie à remédier à ces difficultés et à placer le secteur forestier québécois en bonne posture pour réussir sur le long terme. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a aujourd'hui souligné l'octroi de plus de 17 millions de dollars pour 12 projets de transformation du secteur forestier dans la province.

Ces projets feront avancer le développement de technologies bas carbone pour le secteur, favoriseront la participation des Autochtones, soutiendront les entreprises du secteur forestier, augmenteront la capacité des fabricants à valoriser les produits du bois et contribueront à diversifier les marchés d'exportation.

Dans un monde marqué par l'instabilité, notre gouvernement contrôle ce qu'il peut contrôler et soutient des industries comme le secteur forestier pour survivre et prospérer dans l'avenir - ce qui signifie s'adapter, saisir de nouvelles possibilités et continuer de stimuler notre économie au Québec et ailleurs.

Citations

« Le Québec est un acteur de premier plan dans le secteur forestier canadien, et sa réussite est essentielle à la force de notre économie nationale. Ces investissements soutiendront les travailleurs et les collectivités du Québec à court terme tout en nous plaçant à l'avant-garde de l'innovation et des produits forestiers durables, en renforçant notre compétitivité au pays et en ouvrant de nouveaux débouchés à l'étranger. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les forêts du Canada sont source de bons emplois et de croissance économique durable d'un océan à l'autre, y compris au Québec - province qui compte le plus important secteur forestier au Canada. Grâce à ces investissements et à notre collaboration continue avec la province de Québec et nos partenaires autochtones, nous contribuons aujourd'hui à soutenir et à stabiliser l'industrie, tout en bâtissant un avenir plus fort pour les générations à venir. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Le Québec abrite le premier secteur forestier en importance au Canada - il emploie près de 60 000 personnes et génère des retombées économiques pour de nombreuses municipalités dans la province.

Depuis août 2025, le gouvernement du Canada a investi plus de 2 milliards de dollars dans des mesures visant à protéger et à transformer le secteur forestier canadien, notamment le renouvellement d'une série de programmes de Ressources naturelles Canada destinés à transformer le secteur. Dans la foulée de ces investissements, le gouvernement du Canada élargit et met en place de nouvelles mesures de soutien par le biais de la Banque de développement du Canada et alloue 400 millions de dollars supplémentaires aux agences de développement régional du Canada.

En juin, le gouvernement fédéral a rendu publique l'ébauche d'un plan d'action pour transformer le secteur forestier canadien, qui tient compte des recommandations du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien. Ce plan d'action favorisera la collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires de premier plan. D'ici la fin de 2026, ces travaux aboutiront à la création d'une stratégie canadienne officielle pour le secteur forestier.

Le financement de ces projets a été annoncé pour la première fois en juin dernier par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, en marge de la réunion annuelle 2026 du Conseil canadien des ministres des forêts.

Les projets mis en lumière aujourd'hui reçoivent les montants suivants : 5 809 939 $ du Programme de leadership mondial sur les forêts (PLMF) pour le projet de diversification des marchés du Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB); 418 300 $ du PLMF pour le projet de leadership du QWEB; 266 900 $ du Programme d'innovation forestière (PIF) pour le projet d'Innofibre - Centre d'innovation des produits intitulé Utilisation du biocarbone pour décarboniser l'industrie métallurgique : enjeux et impacts ; 140 000 $ du PIF pour le projet du Consortium de recherche et innovations en bioéconomie industrielle au Québec intitulé Rapport d'étude sur la bioéconomie au Québec : Constats et perspectives ; 4 500 000 $ du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) pour le projet de production d'un nouveau composite de biocarbone pour la métallurgie de Xylo-carbone Inc. 3 500 000 $ du programme ITIF pour le projet d'innovation de LVL Global Inc. visant la création d'une ligne d'assemblage automatisée; 1 900 000 $ du programme ITIF pour le projet de Celluforce Inc. visant l'amélioration du procédé de production de CNC; 510 000 $ de l'Initiative de foresterie autochtone (IFA) pour le projet de la Société en commandite Scierie Tackipotcikan visant la mise en opération de la scierie Tackipotcikan; 279 265 $ de l'IFA pour le projet d'innovation et de formation de la Pépinière Forestière Tshitassinu; 45 000 $ de l'IFA pour le projet de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador intitulé Coordination des Premières Nations pour un nouveau régime forestier adapté ; 45 000 $ de l'IFA pour le projet de la Première Nation de Timiskaming intitulé Opérationnalisation du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) dans la planification de l'aménagement forestier durable ; 45 000 $ de l'IFA pour le projet du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit visant la mise en œuvre du plan d'aménagement de l'Innu Assi.



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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]