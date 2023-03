Conservatoire de musique de Montréal - Concert de l'Orchestre symphonique et Événement bénéfice à la Maison Symphonique

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal (CMM) retourne à la Maison symphonique pour son dernier concert de la saison 2022-2023, Symphonie avec orgue, le 24 mars prochain, à 19 h, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, chef d'orchestre.

Jean-Marie Zeitouni, chef (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

Élément phare de ce concert, l'orgue de la Maison symphonique sera joué par Jean-Willy Kunz, premier organiste en résidence de l'Orchestre symphonique de Montréal et professeur au CMM, lors de l'interprétation de la Symphonie no 3 en ut mineur op. 78 de Camille Saint-Saëns. Cette œuvre sera précédée par Légendes, op. 76, de Jacques Hétu et de la Rhapsodie sur un thème de Paganini, op. 43 de Sergueï Rachmaninov avec la pianiste et soliste Christine Pan de la classe de Richard Raymond.

Les billets pour le concert sont en vente sur le site Web de la Place des Arts.

Événement bénéfice du CMM- Hommage à Angèle Dubeau

En marge de ce concert aura lieu l'événement-bénéfice du Conservatoire de musique de Montréal, Hommage à Angèle Dubeau. L'événement débutera avec un vin d'honneur, se poursuivra avec le concert de l'Orchestre symphonique à la Maison symphonique avant de se terminer avec un cocktail dînatoire et un encan silencieux. Les dons amassés permettront à la Fondation du Conservatoire de soutenir directement les étudiantes et les étudiants du Conservatoire de musique de Montréal et d'encourager leur réussite par l'entremise de bourses d'études, d'excellence et de perfectionnement afin qu'ils se construisent un avenir à la mesure de leurs talents. Les billets pour l'événement bénéfice ou faire un don, informations sur le site Web de la Fondation du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

Renseignements: Charlotte Biddle Bocan, Conservatoire de musique de Montréal, [email protected], 514 873-4031, poste 232