Conservatoire d'art dramatique de Montréal Dévoilement de la nouvelle saison 2023-2024

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec bonheur que le Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) dévoile aujourd'hui sa saison 2023-2024. Constituée de trois productions théâtrales aux répertoires diversifiés, cette nouvelle programmation mettra en lumière l'étendue du travail accompli par les étudiant.e.s durant leur formation.

« Les voici donc, nos marathonien.ne.s, nos finissant.e.s qui s'engagent sur cette dernière ligne droite qu'est la troisième année du Conservatoire : une odyssée dédiée au déploiement de leurs talents et de leurs connaissances. » mentionne Geoffrey Gaquère, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Assistez à l'entrée en scène de Neil Elias Abdelwahab, Romy Bédard, Jonathan Buaron, Jonathan Daniel, Fabian-Andoni Gallegos, Laurence Latreille, Kiamika Mouscardy-Plamondon, Audrey Price, Justine Ravat, Léonard Turgeon.

PROGRAMMATION

Festen

Auteurs : de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov, adaptation du film par Bo Hr. Hansen

Traduction : Daniel Benoin

Mise en scène : Solène Paré

20 au 28 octobre 2023

Voyage au bout de la nuit

Auteurs : de Wajdi Mouawad d'après le roman de Louis Ferdinand Céline

Mise en scène : Alice Ronfard

26 janvier au 3 février 2024

Il n'y a que l'amour

À partir des textes de Jean-Marc Dalpé

Collage et mise en scène : Geoffrey Gaquère

19 au 27 avril 2024

Pour connaître en détail la programmation du CADM, consultez le dépliant de programmation 2023-2024.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

