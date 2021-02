Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des Québécois

Les pharmaciens en première ligne pour constater le phénomène et guider leurs patients

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Si tous s'entendent pour dire que la dernière année a eu des conséquences importantes sur la santé mentale des Québécois, bien peu de données probantes sont disponibles pour en mesurer la portée réelle. Or les pharmaciens communautaires, qui sont en contact avec près d'un million de patients chaque semaine, sont aux premières loges pour observer les tendances en matière de santé mentale chez les citoyens du Québec.

C'est ce qui a amené l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) à procéder à une analyse* des fluctuations dans l'utilisation des antidépresseurs au cours des deux dernières années. Les résultats de cette analyse viennent confirmer le lien entre la pandémie actuelle et la recrudescence dans la consommation de médicaments pour des problématiques de santé mentale.

Des indicateurs à la hausse

Ainsi, que ce soit pour le nombre de nouveaux utilisateurs d'antidépresseurs ou pour l'augmentation de la durée de traitement, la comparaison entre 2019 et 2020 montre un accroissement important d'une année à l'autre. Si, dans l'ensemble, la hausse d'utilisation touche toutes les catégories d'âge, elle est particulièrement remarquable chez les clientèles les plus jeunes ainsi que chez les plus âgées. La situation est particulièrement préoccupante chez les 18-34 ans où la croissance se chiffre à 9,5 %.

L'analyse de l'AQPP démontre également une tendance lourde en ce qui concerne l'augmentation de la durée de traitement. Cette hausse, encore une fois observée pour tous les groupes d'âge, est un indicateur très représentatif de la gravité de l'impact de la pandémie. La situation est identique en ce qui concerne les nouveaux utilisateurs où l'on note une augmentation considérable à partir d'août 2020, particulièrement chez les personnes de 65 ans et plus.

L'analyse permet aussi de révéler une corrélation entre la situation sanitaire du moment et la consommation d'antidépresseurs. Si mars et avril 2020 ont vu une hausse généralisée de cette consommation, cette tendance s'est inversée en mai alors que le Québec sortait de la période de confinement. Or, depuis août, date du début de la seconde vague de la COVID-19 et d'un nouveau confinement pour plusieurs personnes, la consommation s'est remise à monter parfois de manière soutenue.

Les problèmes de santé mentale : un impact à long terme

L'étude réalisée par l'AQPP démontre que les Québécois sont durement touchés par la pandémie. Au cours des prochaines semaines, les pharmaciens communautaires du Québec vont continuer à surveiller les symptômes avant-coureurs liés à la santé mentale ou à l'anxiété chez leurs patients. Souvent méconnue, une maladie comme la dépression peut affecter l'espérance de vie de façon plus importante que certaines maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité.

« Présents et accessibles en première ligne de soins, les pharmaciens peuvent jouer un rôle important pour déceler les signes de la dépression chez leurs patients. De plus, en tant qu'experts du médicament, ils peuvent contribuer au mieux-être de leurs patients grâce à un accompagnement personnalisé visant à promouvoir le bon usage des médicaments et à minimiser les effets secondaires indésirables afin de favoriser l'adhésion à la thérapie médicamenteuse », a déclaré M. Benoit Morin, président de l'AQPP.

*L'AQPP dispose de données non nominatives sur l'ensemble des ordonnances au Québec.

