OTTAWA, ON, le 27 août 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens aiment voyager à l'étranger, et beaucoup d'entre eux vivent dans le monde entier. Pour aider les Canadiennes et les Canadiens à planifier des voyages sécuritaires et à profiter de leur séjour à l'étranger, le gouvernement du Canada offre des conseils pour voyager en toute sécurité.

Les Conseils aux voyageurs et avertissements (CVA) sont des renseignements et des conseils officiels sur les conditions de sécurité à l'étranger qu'offre le gouvernement du Canada aux voyageuses et aux voyageurs dans le but de les aider à prendre des décisions éclairées et responsables concernant leur voyage.

Les CVA donnent aux voyageuses et aux voyageurs des renseignements précis et à jour sur des situations qui peuvent avoir une incidence sur leur sécurité et leur bien-être lorsqu'ils voyagent ou vivent à l'extérieur du Canada. Ces renseignements peuvent concerner la santé, la sécurité, les lois et la culture locales, les exigences de sortie et d'entrée ou le climat et les catastrophes naturelles.

Le gouvernement du Canada surveille de près les conditions de sécurité dans les pays étrangers, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En se fondant sur des renseignements fiables, les CVA sont actualisés pour tenir compte des événements susceptibles de nuire à la sécurité personnelle des Canadiennes et des Canadiens à l'étranger.

Les CVA sont classés selon 4 niveaux de risque, et ils sont codés par couleur pour vous aider à les identifier :

Vert : Prenez des mesures de sécurité normales -- comme vous le feriez au Canada .

: Prenez des mesures de sécurité normales -- comme vous le feriez au . Jaune : Faites preuve d'une grande prudence -- il y a des raisons d'exercer une prudence accrue dans cette région.

: Faites preuve d'une grande prudence -- il y a des raisons d'exercer une prudence accrue dans cette région. Orange : Évitez tout voyage non essentiel -- réfléchissez sérieusement à la nécessité de vous rendre dans cette région.

: Évitez tout voyage non essentiel -- réfléchissez sérieusement à la nécessité de vous rendre dans cette région. Rouge : Évitez tout voyage -- région à haut risque; nous vous recommandons de ne pas vous y rendre.

Lorsque de nouveaux renseignements sur une destination sont disponibles, le niveau de risque est réévalué en vue de déterminer si un avertissement aux voyageurs doit être émis ou retiré ou encore si son niveau de risque doit être revu à la hausse ou à la baisse. Il en revient à Affaires mondiales Canada de prendre les décisions quant aux mises à jour des CVA, en consultation avec l'ambassade, le haut-commissariat ou le consulat du Canada responsable de la destination à l'étranger.

Les Canadiennes et les Canadiens doivent savoir que l'émission d'un avertissement de voyage pour leur destination peut avoir une incidence sur leur assurance voyage. Vous devriez lire attentivement les modalités de votre police d'assurance.

Comme l'explique un des agents consulaires du gouvernement, « avant de partir à l'étranger, les Canadiennes et les Canadiens doivent prendre certaines mesures importantes pour éviter les situations difficiles. Ils devraient avoir une bonne police d'assurance voyage, une situation financière qui leur garantit qu'ils ont assez d'argent pour payer un vol de retour ou pour retenir les services d'un avocat, ainsi qu'une bonne compréhension des lois qui pourraient les concerner, y compris sur la double citoyenneté et l'importation et l'exportation. »

Les Canadiennes et les Canadiens sont responsables de leur décision de voyager vers des destinations précises. En suivant les conseils de voyage officiels du gouvernement du Canada, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées en ce qui concerne votre sécurité personnelle.

