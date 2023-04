OTTAWA, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - Si vous vivez de manière permanente dans une zone nordique visée par règlement (zone A) ou dans une zone intermédiaire visée par règlement (zone B) pendant une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours de l'année d'imposition, vous pourriez avoir droit aux déductions pour les habitants de régions éloignées dans votre déclaration de revenus et de prestations. Si vous y êtes admissible, ces déductions réduiront le montant du revenu sur lequel vous payez de l'impôt.

Quelles sont les déductions pour les habitants de régions éloignées que vous pouvez demander dans votre déclaration de revenus et de prestations de 2022?

Il y a deux déductions pour les habitants de régions éloignées que les résidents admissibles peuvent demander :

une déduction pour la résidence (pour les frais de subsistance) qui est basée sur le nombre de jours que vous avez vécu dans une zone visée par règlement au cours de l'année d'imposition;

(pour les frais de subsistance) qui est basée sur le nombre de jours que vous avez vécu dans une zone visée par règlement au cours de l'année d'imposition; une déduction pour les voyages pour un voyage pour des raisons médicales ou d'autres raisons (comme des vacances) dont le point de départ était situé dans une zone visée par règlement et qui a été effectué par vous ou par un membre de la famille admissible.

Les particuliers admissibles qui vivent dans une zone nordique visée par règlement peuvent demander le montant total de ces déductions, et ceux qui vivent dans une zone intermédiaire visée par règlement peuvent demander 50 % de ces déductions.

Déduction simplifiée pour les voyages des habitants de régions éloignées

L'Agence du revenu du Canada a lancé la déduction simplifiée pour les voyages des habitants de régions éloignées , un projet pilote visant à simplifier la tâche des habitants de régions éloignées pour déterminer le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques, un des trois montants requis pour demander la déduction pour frais de déplacement lors de la période de production des déclarations de revenus. Les tableaux du coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques se trouvent à canada.ca/billets-avion-plus-économiques . Ils indiquent le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques trouvé à partir des aéroports ayant des vols commerciaux réguliers vers une ville désignée. Les tableaux des tarifs aériens affichent le nom de plus de 135 aéroports qui sont presque tous situés dans les zones visées par règlement .

Pour en savoir plus sur la déduction simplifiée pour les voyages des habitants de régions éloignées, nous vous recommandons de regarder l'enregistrement de notre webinaire du 7 mars 2023 . Ce webinaire décrit les étapes à suivre pour demander la déduction pour les voyages à l'aide des nouveaux tableaux.

Nous aimerions vous inviter à nous faire part de vos commentaires et de votre expérience avec la déduction simplifiée pour les voyages afin de nous aider à améliorer nos renseignements et nos services. Ce court sondage prendra quelques minutes à remplir.

Comment demander les déductions pour les habitants de régions éloignées

Si vous y êtes admissible, vous pouvez calculer votre demande pour les déductions pour les habitants de régions éloignées en utilisant le formulaire T2222 - Déduction pour les habitants de régions éloignées pour 2022 . Si vous habitez dans une région éloignée située dans la province de Québec, vous pouvez également demander des déductions provinciales connexes en utilisant le formulaire TP-350.1-V .

Dates limites de production et de paiement

Nous encourageons les Canadiens à produire leur déclaration de revenus le plus tôt possible, non seulement cette année, mais chaque année. La date limite de production des déclarations de revenus et de prestations pour la plupart des Canadiens est le 30 avril 2023. Puisque cette date limite tombe un dimanche, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence la reçoit d'ici le 1er mai 2023 ou si elle a été postée (cachet postal à l'appui) au plus tard ce jour-là.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2023 pour produire votre déclaration de revenus. En produisant votre déclaration avant ces dates limites, vous éviterez toute interruption de vos paiements de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez avoir droit.

Si vous devez de l'argent, votre paiement est dû le 30 avril 2023, même si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un travailleur indépendant. Comme cette date limite tombe un dimanche, votre paiement sera considéré comme étant à temps si l'Agence du revenu du Canada le reçoit ou si une institution financière canadienne le traite au plus tard le 1er mai 2023.

Ressources pour vous et votre famille

Plusieurs prestations et crédits sont disponibles pour vous aider, vous et votre famille. Vous trouverez d'autres renseignements sur les programmes de prestations, l'admissibilité, les directives relatives à la demande et les dates de paiement sur notre page Crédits d'impôt et prestations pour les particuliers .

Il est important que vous remplissiez et produisiez votre déclaration de revenus et de prestations chaque année, même si vous n'aviez aucun revenu, car vous pourriez être admissible à recevoir des paiements de prestations et de crédits. Vous pouvez vous inscrire au dépôt direct et produire votre déclaration en ligne pour obtenir plus rapidement tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit. Si vous choisissez de produire votre déclaration par voie électronique, il existe toute une gamme de logiciels d'impôt homologués IMPÔTNET qui peuvent répondre à vos besoins, et certains sont gratuits.

Aide gratuite pour vos impôts

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient préparer votre déclaration de revenus. Les comptoirs d'impôts gratuits offrent leur service en personne ou en virtuel. Pour trouver un comptoir d'impôts et voir si vous êtes admissible à ce service, allez à la page Comptoirs d'impôts gratuits .

Si vous êtes un propriétaire de petite entreprise ou un travailleur indépendant, notre service des agents de liaison peut vous aider à comprendre les obligations fiscales de votre entreprise. La visite d'un agent de liaison est entièrement confidentielle. Les renseignements que vous déciderez de fournir à un agent de liaison ne seront pas transmis à d'autres secteurs de l'Agence ni à toute autre personne. Vous pouvez demander de l'aide fiscale gratuite en utilisant notre formulaire de demande en ligne . De plus, les employés des Centres de services du Nord peuvent vous aider en organisant des visites virtuelles ou en personne avec un agent de liaison.

Centres de services pour les collectivités du Nord

Vous pourriez aussi obtenir de l'aide par l'entremise des Centres de services du Nord de l'Agence. Si vous avez des questions fiscales liées à la vie dans le Nord et que l'indicatif régional de votre numéro de téléphone est le 867, vous pouvez composer le 1-866-426-1527 pour parler à un agent de l'Agence qui peut vous aider à :

répondre à vos questions au sujet des prestations et des crédits

vous guider parmi les divers outils et services numériques de l'Agence

répondre aux lettres de l'Agence

répondre à vos questions liées à l'impôt des petites entreprises

formuler des recommandations sur la façon de renforcer votre système de tenue de livres.

Autres renseignements que vous pourriez trouver utiles

Saviez-vous que vous pouvez trouver la plupart des renseignements dont vous avez besoin en ligne? Nous vous encourageons à chercher des réponses à vos questions sur l'impôt au moyen de nos services numériques avant de nous appeler, car cela vous fera gagner du temps. Voici des ressources qui pourraient vous être utiles :

