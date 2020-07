OTTAWA, ON, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants (ACE) et le crédit pour la taxe sur les produits et services (crédit pour la TPS/TVH) doivent remplir leur déclaration de revenus de 2019 dès que possible.

En date du mois de juin, plus de 1,9 million de Canadiennes et Canadiens qui étaient admissibles à l'ACE ou au crédit pour la TPS/TVH en 2018 n'avaient pas encore produit leur déclaration de revenus ou n'avaient pas encore reçu une cotisation pour leur déclaration de la part de l'Agence. Si vous êtes l'un d'entre eux, vous devez produire votre déclaration de revenus pour continuer à recevoir vos prestations.

Produire sa déclaration dès que possible garantira que vous recevrez le bon montant et que vos paiements se poursuivront après septembre 2020.

Si vous n'êtes pas en mesure de produire votre déclaration, vos paiements estimatifs vont prendre fin en octobre et vous peut-être rembourser les sommes reçues en juillet, en août et en septembre 2020.

Vous ne savez pas si vous êtes admissible à recevoir l'ACE ou le crédit pour la TPS/TVH? Veuillez vérifier votre statut dans Mon dossier ou dans l'application mobile MesPrestations ARC.

Vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration?

Grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt et au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles du Québec, des organismes communautaires organisent des comptoirs d'impôts gratuits où des bénévoles produisent les déclarations de revenus de personnes admissibles. Afin de respecter les directives d'éloignement social, de nombreux organismes communautaires tiennent maintenant des comptoirs d'impôts virtuels gratuits où des bénévoles peuvent vous aider à produire votre déclaration par téléphone ou vidéoconférence.

Trouvez un comptoir d'impôts virtuel gratuit dans votre région.

Produire une déclaration en ligne

Si vous avez droit à un remboursement d'impôt, vous le recevrez plus rapidement si vous produisez votre déclaration en ligne. Utilisez les services IMPÔTNET et ReTRANSMETTRE de l'Agence ou trouvez un logiciel d'impôt homologué que vous pourrez utiliser pour produire votre déclaration en ligne. Certains logiciels sont gratuits.

Dates limites de paiement

La date limite de paiement pour tout montant d'impôt dû sur votre revenu de 2019 a été reportée au 30 septembre 2020. Des pénalités pour production tardive ou des intérêts ne seront pas appliqués si vous produisez votre déclaration et effectuez votre paiement au plus tard à cette date. Pour de plus amples renseignements sur les changements aux dates limites de production et de paiement de 2019, veuillez consulter la page Web COVID-19 : Dates de production et de paiement.

Ne manquez pas de paiement!

Inscrivez-vous au dépôt direct. C'est un moyen rapide, pratique et sécurisé de recevoir votre remboursement rapidement!

Renseignements et ressources supplémentaires

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la production de votre déclaration de revenus, ainsi que les prestations et crédits disponibles :

