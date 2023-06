OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Nous savons qu'un été canadien peut être court. Alors, nous aimerions vous annoncer les bonnes nouvelles de l'Agence du revenu du Canada avant que vous vous débranchiez pour profiter de toutes les merveilles naturelles que le Canada offre!

Que vous receviez déjà ou non des prestations et des crédits de l'Agence, nous voulons vous mettre au courant des nouveautés et des mises à jour de ce mois-ci, car cela pourrait vous concerner!

Le mois de juillet s'annonce exceptionnellement chargé en ce qui concerne le programme des prestations et des crédits de l'Agence. Nous offrons de nouveaux paiements auxquels vous pourriez avoir droit et nous procédons au rajustement des montants actuels pour la nouvelle année de prestation!

Quoi de neuf :

La période 2 de la Prestation dentaire canadienne provisoire commence le 1er juillet : Préparez-vous à présenter votre demande!

Avez-vous profité de la prestation dentaire de l'année dernière? Qu'importe, vous pouvez tout de même présenter une demande pour la prochaine période, commençant le 1er juillet 2023.

En juillet, les familles ayant de jeunes enfants à charge peuvent présenter une demande pour la première ou la deuxième fois afin de tirer profit de la prestation dentaire. Les familles admissibles peuvent recevoir jusqu'à 650 $ par enfant pour des services de soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

Vos enfants pourraient avoir droit à la prestation dans les cas suivants :

votre enfant est âgé de moins de 12 ans en date du 1 er juillet 2023;

votre revenu familial net rajusté est inférieur à 90 000 $;

vous n'avez pas accès à un régime privé d'assurance dentaire;

leurs frais dentaires ne sont pas entièrement couverts par un autre programme de soins dentaires offert par tout ordre de gouvernement.

Vous pouvez recevoir un paiement supplémentaire pour certains de vos enfants si leurs frais dentaires sont supérieurs à 650 $ au cours de l'une des périodes de prestations. Vous ne pourrez pas recevoir le paiement supplémentaire si vous avez demandé les deux périodes de prestations pour cet enfant.

Apprenez-en plus sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande à canada.ca/dentaire.

Le nouveau remboursement pour l'épicerie vous aide à régler la facture

Si les prix plus élevés pour les articles essentiels, comme la nourriture et les articles de soins personnels, vous causent un stress financier important, vérifiez votre compte de Mon dossier de l'Agence en juillet pour obtenir le remboursement pour l'épicerie.

Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a mis en place un paiement dans le cadre du remboursement pour l'épicerie afin d'aider ceux qui en ont le plus besoin pour faire face à la hausse des coûts de la vie.

Le remboursement sera versé le 5 juillet 2023, en même temps que le paiement ordinaire du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (crédit pour la TPS/TVH), aux particuliers et aux familles qui avaient le droit de recevoir un paiement du crédit pour la TPS/TVH en janvier 2023.

On s'attend à ce que ce remboursement offre jusqu'à 2,5 milliards de dollars en allègement ciblé de l'inflation à environ 11 millions de Canadiens et familles à revenu faible et modeste. Les bénéficiaires pourraient recevoir en moyenne jusqu'à 467 $ supplémentaires pour les couples admissibles ayant deux enfants; jusqu'à 234 $ supplémentaires pour les Canadiens célibataires sans enfants; et 225 $ supplémentaires pour les aînés.

Apprenez-en davantage sur le remboursement pour l'épicerie à canada.ca/remboursement-articles-epicerie.

Paiement anticipé de l'Allocation canadienne pour les travailleurs maintenant disponible toute l'année

Vous n'avez plus à attendre la période de production des déclarations de revenus pour obtenir votre Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). Une partie de la prestation sera maintenant versée tout au long de l'année pour aider à couvrir les dépenses à tout moment de l'année.

Grâce à une recommandation formulée par le gouvernement du Canada dans l'Énoncé économique de l'automne 2022, l'ACT sera maintenant disponible en trois versements par l'intermédiaire de l'ACT anticipée.

À compter de juillet 2023, les bénéficiaires de l'ACT anticipée recevront la moitié de leur ACT de 2022 en versements trimestriels, soit en juillet, en octobre et en janvier. Ensuite, on effectuera un rapprochement du montant restant (comparaison du montant versé avec le solde du compte) une fois que les bénéficiaires auront produit leur déclaration de revenus de 2023 au printemps suivant.

L'ACT anticipée est un crédit d'impôt remboursable offert aux particuliers et aux familles admissibles qui travaillent, mais qui gagnent un revenu modeste. Pour en savoir plus, cliquez ici : canada.ca/allocation-canadienne-travailleurs.

La plupart des provinces de l'Atlantique reçoivent un rabais sur la tarification de la pollution (le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat) à compter de juillet

Saviez-vous qu'à l'heure actuelle, les résidents de quatre provinces reçoivent déjà un paiement trimestriel de rabais sur la tarification de la pollution? En juillet, trois provinces s'ajouteront à cette liste de bénéficiaires, soit Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, à mesure que d'autres provinces commenceront à utiliser le système fédéral de la tarification de la pollution.

Ces trois provinces de l'Atlantique se joindront aux résidents de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta qui reçoivent déjà la prestation. Les paiements seront versés entre le 14 et le 21 juillet. Veuillez attendre la fin de juillet de sorte que votre paiement soit versé avant de nous appeler. Nous tenons également à rappeler aux Canadiens qu'il peut s'écouler jusqu'à 10 ouvrables avant qu'un paiement arrive par courrier ou par dépôt direct. Apprenez-en davantage sur les personnes admissibles et les montants de paiement propres à chaque province en allant à canada.ca/paiement-iac.

Les montants des prestations et des crédits sont rajustés chaque année en juillet - vérifiez vos avis!

Chaque année, en juillet, la plupart des prestations et des crédits fédéraux sont rajustés pour soutenir la hausse du coût de la vie. Vos prestations peuvent également être rajustées si votre situation familiale a changé (comme la naissance d'un bébé ou la fin d'une relation).

Certaines prestations qui pourraient être rajustées comprennent l'allocation canadienne pour enfants (ACE), le crédit pour la TPS/TVH et les paiements provinciaux et territoriaux connexes, entre autres.

Grâce à ces rajustements annuels, les taux de prestations continuent à offrir le soutien financier important auquel ils étaient destinés, même lorsque le prix du savon à main double! Vérifiez votre avis de nouvelle détermination pour obtenir des détails propres à votre compte.

N'oubliez pas que la plupart des prestations peuvent également être utilisées pour rembourser toute dette que vous pourriez avoir auprès du gouvernement (à l'exception de l'ACE, qui peut seulement rembourser la dette de l'ACE). Votre avis de nouvelle détermination vous permettra de savoir si des prestations ou des crédits ont été appliqués à une dette.

Inscrivez cette date à votre agenda!

Le 1 er juillet : ouverture des demandes pour la période 2 de la Prestation dentaire canadienne provisoire.

Le 5 juillet : versement du remboursement pour l'épicerie et du crédit pour la TPS/TVH.

Du 14 au 21 juillet : versements du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat (premier versement trimestriel pour les résidents de Terre-Neuve-et- Labrador , la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard)

Le 20 juillet : versement de l'allocation canadienne pour enfants.

Le 28 juillet : premier versement trimestriel anticipé de l'ACT.

Vous voulez en savoir plus?

Créez un compte Mon dossier de l'Agence si vous n'en avez pas déjà.

Voici ce que Mon dossier peut vous offrir :

Il vous permet de demander certains paiements de prestations et de crédits qui ne sont pas versés automatiquement.

Il vous montre vos avis de cotisation ou de nouvelle cotisation qui indiquent les montants de vos prestations et de vos crédits.

Il vous permet de faire le suivi de l'état de certaines demandes qui ont été soumises à l'Agence.

Il vous indique si vous avez une dette en souffrance auprès de l'Agence qui pourrait avoir une incidence sur les montants de vos paiements de prestations ou de crédits.

Il vous permet de vous inscrire au dépôt direct pour obtenir ces paiements de prestations plus rapidement.

Le dépôt direct vous permet également de recevoir vos paiements de prestations et de crédits facilement en cas d'événements météorologiques défavorables ou d'autres perturbations imprévues.

Il vous permet de consulter et de gérer vos renseignements personnels auprès de l'Agence.

Il vous indique si vous avez des chèques non encaissés auprès de l'Agence pour que vous puissiez obtenir l'argent que vous méritez!

Vous devez nous téléphoner? Il est possible que nos lignes téléphoniques soient plus occupées que d'habitude autour de ces dates de paiement. Cela peut signifier que certains délais d'attente pour les appels seront plus longs que la normale. Vous pouvez vérifier le temps d'attente des appels en cliquant sur Canada.ca avant de téléphoner.

Pour obtenir un service téléphonique plus harmonieux :

Aidez-nous à mieux vous servir lorsque vous appelez en ayant les éléments suivants à portée de main :

vos renseignements personnels :

votre numéro d'assurance sociale;



votre nom complet;



date de naissance;



adresse complète.

votre déclaration de revenus, avis de (nouvelle) cotisation ou autre document fiscal OU

être connecté à Mon dossier.

L'Agence veut vous remettre les prestations et les crédits auxquels vous avez droit cet été. Prenez le temps de consulter la page Canada.ca ou d'ouvrir une session dans Mon dossier pour vérifier s'il y a des prestations à venir pour vous et votre famille cet été.

SOURCE Agence du revenu du Canada