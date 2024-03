OTTAWA, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - Chaque année, en mars, l'Agence du revenu du Canada et d'autres organisations de partout dans le monde soulignent le Mois de la prévention de la fraude. La protection de vos renseignements est une priorité absolue pour l'Agence. Apprendre à repérer les situations de fraude, les arnaques et les stratagèmes fiscaux aide à protéger vos renseignements personnels.

Reconnaître les signes de fraude et les arnaques

Les arnaqueurs peuvent insister sur le fait qu'ils ont besoin de renseignements personnels ou financiers, comme votre numéro d'assurance sociale (NAS), votre numéro de carte de crédit ou votre numéro de compte bancaire. Souvent, ils tenteront de vous faire agir rapidement, dans l'espoir d'obtenir un remboursement ou un paiement de prestations. Ils peuvent aussi tenter de vous intimider en utilisant un langage agressif ou menaçant pour vous faire payer une fausse dette. Parfois, ils vous mèneront à un faux site Web vous demandant de vérifier votre identité en entrant vos renseignements personnels ou vos identifiants d'ouverture de session de l'Agence. Vous trouverez plus de renseignements sur la façon de reconnaître une arnaque en allant à la page Web de La prévention des arnaques et l'Agence.

Les arnaqueurs adaptent toujours leurs pratiques pour trouver de nouvelles façons d'obtenir vos renseignements. Restez à l'affût des tendances en matière d'arnaques en visitant la page Web de l'Agence Alertes à l'arnaque.

Comment l'Agence communique-t-elle avec les Canadiennes et Canadiens?

Savoir à quoi vous attendre lorsque l'Agence communique avec vous peut vous aider à faire la différence entre ses communications et les arnaques. Les membres du personnel légitimes de l'Agence s'identifieront lorsqu'ils vous appelleront, et vous fourniront leur nom et un numéro de téléphone de rappel. Lorsque l'Agence vous envoie un message ou un document dans votre compte de l'Agence, elle vous envoie une notification par courriel pour vous en informer. Vous pouvez accéder à votre compte au moyen de nos services d'ouverture de session.

Il est tout aussi important de connaître les pratiques que l'Agence ne fera pas lorsqu'elle devra communiquer avec vous. Elle n'exigera jamais un paiement immédiat en cryptomonnaies, par virement Interac, par carte de crédit prépayée ou par cartes-cadeaux. Les agents des centres d'appels ne vous menaceront pas d'être arrêté ou déporté, ou d'appeler la police. L'Agence ne laisse pas de messages vocaux qui comprennent des renseignements personnels ou financiers, et ne vous enverra jamais un lien vers votre remboursement par courriel ou par message texte.

Si vous n'êtes pas certain et voulez confirmer si l'Agence a communiqué avec vous, raccrochez et communiquez avec elle.

Numéros pour les provinces :

Particuliers : 1-800-959-7383

Entreprises : 1-800-959-7775

Numéros pour les territoires :

Particuliers : 1-866-426-1527

Entreprises : 1-866-841-1876

Stratagèmes fiscaux

Contrairement aux arnaques et aux fraudes, les stratagèmes fiscaux sont des plans ou des ententes qui vont à l'encontre des lois fiscales canadiennes. Ce sont souvent des promoteurs qui la mette de l'avant. Les promoteurs sont des personnes ou des entreprises qui attirent les contribuables dans leurs stratagèmes en leur promettant de réduire leurs impôts ou de faire en sorte qu'ils obtiennent d'importantes déductions fiscales ou un revenu libre d'impôt. Apprenez à reconnaître les stratagèmes fiscaux en allant à la page Web Méfiez-vous des stratagèmes fiscaux qui vous promettent des économies d'impôt.

Que faire si vous êtes victime d'une arnaque

Si vous croyez avoir été victime d'une fraude ou d'une arnaque ou si vous avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers, communiquez avec tous les services suivants :

votre service de police local;

votre institution financière; et

les bureaux de crédit.

Communiquez avec l'Agence si :

vous pensez que votre ID utilisateur ou votre mot de passe de l'Agence a été compromis;

vous constatez que des modifications que vous n'avez pas demandées ont été apportées à votre adresse ou à vos renseignements bancaires, commerciaux ou personnels dans Mon dossier de l'Agence;

vous découvrez qu'une demande de prestations a été faite pour vous à votre insu;

vous voulez désactiver l'accès en ligne à votre compte de l'Agence;

vous voulez réactiver l'accès en ligne à votre compte de l'Agence après qu'il a été désactivé.

Ressources

Personnes-ressources

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

