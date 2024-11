OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière! Cette année, le thème est « L'argent en tête : Parlons-en! ». Parler d'argent n'est pas facile. Toutefois, le fait d'améliorer vos connaissances fiscales peut vous être très utile!

Comprendre vos impôts peut améliorer vos finances personnelles

La littératie fiscale signifie de savoir comment prendre des décisions fiscales éclairées avec confiance. L'Agence s'engage à améliorer vos connaissances fiscales en vous aidant à comprendre vos obligations fiscales ainsi que les paiements de prestations et de crédits qui vous sont offerts.

Obtenez tous les paiements auxquels vous avez droit

Lorsque vous remplissez et envoyez votre déclaration de revenus et de prestations, vous pourriez récupérer de l'argent grâce à des paiements de prestations et de crédits! Voici quelques exemples :

Chaque dollar compte lorsqu'on économise pour une maison

Les temps sont difficiles. Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour soutenir les particuliers qui ont des coûts élevés du logement, le coût de la vie et de l'accession à la propriété continue d'augmenter. Il est essentiel d'améliorer l'abordabilité du logement pour veiller à ce que tous les Canadiennes et Canadiens aient accès à des options de logement sécuritaires et abordables. L'un de ces outils pourrait vous aider!

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété permet aux acheteurs éventuels d'une première propriété d'épargner à l'abri de l'impôt pour acheter ou construire leur première maison.

Le Régime d'accession à la propriété vous permet de retirer jusqu'à 60 000 $ (auparavant 35 000 $) de votre REER pour acheter ou construire une habitation admissible pour vous-même ou une personne handicapée déterminée, pourvu que vous remplissiez toutes les conditions au moment de chaque retrait.

Le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles peut aider à réduire le coût de la construction d'une unité secondaire qui permettrait à une personne âgée ou à un adulte admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées de vivre avec un proche admissible. Si vous êtes admissible, vous pouvez demander des dépenses de rénovation, ce qui peut donner lieu à un remboursement jusqu'à un maximum de 7 500 $ pour chaque demande admissible.

Le gouvernement offre un remboursement de 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH sur les logements construits spécialement pour la location. Ce remboursement appuie la construction de nouveaux immeubles d'appartements, de logements pour étudiants et de résidences pour personnes âgées conçus pour la location résidentielle à long terme.

Pour en savoir plus, allez à Logement sur Canada.ca.

Soutien pour les résidents du Nord

Si vous habitez dans une région du Nord ou éloignée pendant six mois consécutifs ou plus au cours de l'année, vous pourriez être admissible aux déductions pour les habitants de régions éloignées, c'est-à-dire la déduction pour la résidence et la déduction pour les voyages. Ces déductions offrent un allègement aux résidents du Nord qui font souvent face à un coût de la vie plus élevé, à des difficultés environnementales et à un accès limité aux services. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/impots-habitants-regions-eloignees.

Soutien accru pour votre retraite grâce à la bonification du Régime de pensions du Canada

Saviez-vous que grâce à la récente bonification du Régime de pensions du Canada (RPC), les cotisations au RPC ont été augmentées? Plus d'argent investi dans le RPC signifie de meilleures prestations de retraite pour les Canadiennes et Canadiens qui travaillent et leur famille.

Protégez-vous contre les fraudes et les arnaques

Un élément clé de la littératie financière est de connaître la différence entre les communications de l'Agence et les communications d'arnaqueurs qui semblent venir de l'Agence. Voici quelques conseils qui vous aideront à les distinguer! Lorsque l'Agence communique avec les contribuables, elle ne fera jamais ce qui suit :

exiger un paiement immédiat par virement Interacᴹᴰ cryptomonnaie (Bitcoin), cartes de crédit prépayées ou cartes-cadeaux de tout type de détaillant;

menacer de vous expulser, de vous faire arrêter ou de vous mettre en prison;

utiliser un langage agressif ou menaçant;

organiser une rencontre dans un lieu public pour recevoir un paiement;

demander des frais pour parler à un agent de centre d'appels;

demander des renseignements personnels ou financiers dans un message vocal ou par courriel.

Si vous recevez un appel et que l'on vous dit que vous devez de l'argent à l'Agence, vous pouvez vérifier ce que vous devez en consultant votre solde dans Mon dossier ou en téléphonant au 1-888-863-8661 pour parler à un agent de l'Agence. Pour vous tenir au courant des dernières arnaques qui visent la population canadienne, allez à Reconnaître une arnaque.

Façons dont les impôts profitent à votre communauté

Vos impôts paient pour multiples services dont vous et votre communauté profitez, y compris :

l'éducation et les écoles;

les soins de santé et les hôpitaux;

les routes et les ponts;

les services de police, d'ambulance et d'incendie;

les bibliothèques;

les parcs, les terrains de jeux et la conservation de la faune;

les arénas et les piscines;

le ramassage des ordures et du recyclage;

le développement économique;

la défense nationale et la fonction publique.

