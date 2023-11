OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ -

Qu'est-ce qui change le 1er janvier 2024?

Le maximum des gains ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (RPC) sera fixé à 68 500 $ pour 2024, soit une hausse par rapport au plafond de 66 600 $ de 2023. Le montant de l'exemption de base pour 2024 demeure à 3 500 $.

À compter de 2024, un deuxième plafond des gains plus élevé d'un montant de 73 200 $ sera utilisé pour déterminer la deuxième cotisation supplémentaire au RPC (RPC2). Les personnes dont les gains ouvrant droit à pension sont entre 68 500 $ et 73 200 $ devront verser des cotisations au RPC2.

Ces nouveaux plafonds ont été calculés conformément à la loi et aux règlements sur le RPC et tiennent compte de la hausse des traitements et salaires hebdomadaires moyens au Canada.

Montants et taux des cotisations au RPC

Les taux de cotisation au RPC des employés et des employeurs pour 2024 demeurent à 5,95 %. La cotisation maximale sera de 3 867,50 $ pour chaque employé et chaque employeur, soit une hausse par rapport à la cotisation de 3 754,45 $ en 2023. Le taux de cotisation des travailleurs indépendants au RPC demeure à 11,90 %, et la cotisation maximale sera de 7 735 $, soit une hausse par rapport à 7 508,90 $ en 2023.

En 2024, le taux de cotisation au RPC2 pour les employés et les employeurs sera de 4 %. La cotisation maximale sera de 188 $ pour chaque employé et chaque employeur. Le taux de cotisation au RPC2 pour les travailleurs indépendants sera de 8 %, et la cotisation maximale sera de 376 $.

Les personnes qui cotisent au RPC ne sont pas tenues de verser ou ne seront pas autorisées à verser des cotisations sur les gains ouvrant droit à pension supérieurs à 73 200 $.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les pages suivantes sur Canada.ca :

Bonification du Régime de pensions du Canada - Entreprises, particuliers et travailleurs indépendants : Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? - Canada.ca

Préparez-vous à faire des déductions

Types de régimes de pension

Personnes-ressources

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

SOURCE Agence du revenu du Canada