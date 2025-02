OTTAWA, ON, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La période des impôts est à nos portes! Que vous soyez un déclarant expérimenté ou que ce soit votre première fois, le fait de connaître les renseignements essentiels peut vous faire économiser du temps et réduire le stress. Vous pourriez même peut-être gagner de l'argent.

Nous voulons que vous receviez tous les remboursements, les prestations et les crédits auxquels vous êtes admissible. Au cours de la dernière période de production des déclarations de revenus, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a reçu plus de 33 millions de déclarations de revenus et de prestations, dont près de 93 % ont été produites en ligne. L'ARC a effectué plus de 19 millions de remboursements dont la moyenne s'élevait à 2 294 $. Elle a également versé plus de 52 milliards $ en paiements de prestations grâce à la production par les particuliers de leurs déclarations de revenus et de prestations.

Pour vous aider, nous avons rassemblé les informations principales que vous devez connaître pour cette période de production des déclarations de revenus, ce qui inclut les nouveautés quant à nos services numériques et à la déclaration de revenus et de prestations.

Dates et échéances importantes

Gardez ces dates à l'esprit pour la période de production des déclarations de revenus :

24 février 2025 - Vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus et de prestations de 2024 en ligne.

- Vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus et de prestations de 2024 en ligne. 30 avril 2025 - Date limite pour que la plupart des particuliers produisent leur déclaration de revenus et de prestations et paient les impôts qu'ils doivent. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez de vous faire imposer une pénalité pour production tardive et des intérêts.

- Date limite pour que la plupart des particuliers produisent leur déclaration de revenus et de prestations et paient les impôts qu'ils doivent. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez de vous faire imposer une pénalité pour production tardive et des intérêts. 15 juin 2025 - Vous devez généralement produire votre déclaration de revenus et de prestations au plus tard à cette date si vous ou votre époux ou conjoint de fait qui vivait avec vous à un moment donné au cours de l'année êtes un travailleur indépendant. Étant donné que cette date tombe un dimanche, vous avez jusqu'au 16 juin 2025 pour produire et envoyer votre déclaration de revenus et de prestations à temps. Si vous devez de l'argent, vous devrez tout de même payer d'ici le 30 avril 2025 pour éviter de payer des intérêts.

Avant de produire votre déclaration de revenus et de prestations, assurez-vous d'avoir inclus tous les renseignements de vos feuillets d'impôt provenant de toutes vos sources de revenus.

Nouveautés dans nos services numériques

Service de vérification des documents - Il est plus facile que jamais de s'inscrire à un compte de l'ARC! Le service de vérification des documents vous permet de vérifier votre identité et d'obtenir un accès immédiat à votre compte en ligne. Vous n'avez pas à attendre un code de sécurité de l'ARC par la poste, ce qui peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. Plus d'un million de personnes ont déjà utilisé ce service!

Clavardage en ligne dans Mon dossier - Vous pouvez maintenant discuter de problèmes propres à un compte avec un agent de l'ARC en direct dans Mon dossier. Les questions peuvent porter sur l'impôt sur le revenu des particuliers, les prestations, les paiements à l'ARC et plus encore. Pour utiliser le nouveau service de clavardage en ligne, vous devez ouvrir une session dans votre compte de l'ARC et accéder à Mon dossier. Vous trouverez le gadget logiciel de clavardage dans le coin inférieur droit de la page après l'ouverture de la session.

Accès simplifié aux services numériques de l'Agence - Vous pouvez désormais accéder aux portails Mon dossier, Mon dossier d'entreprise et Représenter un client à l'aide d'une seule ouverture de session.

Nouveautés dans la déclaration de revenus et de prestations

Impôt minimum de remplacement (IMR) - Il y a des changements au calcul de l'IMR pour 2024 et les années d'imposition subséquentes. Ces changements comprennent une augmentation du taux d'imposition minimum et du seuil d'exemption de base. Il y a également des changements au calcul du revenu imposable rajusté aux fins de l'IMR, du crédit spécial pour impôt étranger et du report d'impôt minimum. Les changements limitent la valeur de la plupart des crédits d'impôt non remboursables.

Gains en capital - Le ministère des Finances Canada a récemment annoncé qu'il présenterait en temps opportun un projet de loi au Parlement en ce qui concerne une nouvelle date d'entrée en vigueur du changement au taux d'inclusion des gains en capital, soit le 1er janvier 2026. En faisant cette annonce, le gouvernement a confirmé son intention de faire passer le taux d'inclusion d'une demie à deux tiers sur les gains en capital résultant de dispositions à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure concernera la portion de plus de 250 000 $ des gains en capital réalisés annuellement par les particuliers et tous les gains en capital enregistrés annuellement par les sociétés et la plupart des types de fiducies. L'ARC peut accorder un allègement des pénalités pour production tardive et des intérêts sur arriérés jusqu'au 2 juin 2025 aux déclarants particuliers et jusqu'au 1er mai 2025 aux déclarants de fiducies afin de donner plus de temps aux contribuables qui déclarent des gains en capital pour respecter leurs obligations en matière de production de déclarations de revenus.

Retraits du Régime d'accession à la propriété (RAP) - La limite de retrait du RAP est passée de 35 000 $ à 60 000 $ pour les retraits effectués après le 16 avril 2024. Un allègement temporaire de remboursement a également été mis en place pour reporter de trois ans supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par conséquent, la période de remboursement de 15 ans commencera au cours de la cinquième année après l'année du premier retrait.

Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques - Depuis l'année civile 2024, les opérateurs de plateformes de déclaration sont maintenant tenus de recueillir et de déclarer des renseignements sur les vendeurs qui utilisent leur plateforme pour vendre des biens ou fournir certains services, comme la location de biens immeubles. Si vous êtes un vendeur soumis à déclaration, votre opérateur de plateforme vous fournira tous les ans une copie des renseignements qu'il a recueillis et déclarés à l'ARC conformément à ces règles au plus tard le 31 janvier 2025 afin de vous aider à produire votre déclaration de revenus.

Location de courte durée - Si, à tout moment depuis le 1er janvier 2024, vous étiez propriétaire d'une location de courte durée non conforme, vous ne pouvez plus déduire le montant non conforme. Le montant non conforme est au pro rata des dépenses relatives à la location de courte durée non conforme aux restrictions municipales ou provinciales. Consultez la page de l'ARC Modification des règles concernant les déductions admissibles relatives au revenu de location à court terme pour en savoir plus.

Montant pour les pompiers volontaires (MPV) et montant pour les volontaires en recherche et sauvetage (MVRS) - Le MPV et le MVRS sont passés de 3 000 $ à 6 000 $. Les particuliers admissibles qui ont accompli au moins 200 heures de services combinés admissibles au cours de l'année peuvent demander un de ces montants.

Pour obtenir une liste complète des nouveautés pour cette période de production des déclarations de revenus, consultez la page Quoi de neuf pour 2024.

Ressources pour vous aider à produire votre déclaration

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus et de prestations, consultez les services et les ressources suivants :

Cases d'Élections Canada

Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, cochez « Oui » aux deux questions liées à Élections Canada pour vous assurer que votre nom figure sur la liste électorale à votre adresse actuelle et que vous pourrez voter à la prochaine élection générale fédérale. Pour vous inscrire et voter aux élections fédérales, vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir la citoyenneté canadienne. Pour plus de renseignements, consulter la page Web Élections Canada.

Autres conseils fiscaux

Nous avons d'autres conseils fiscaux qui peuvent vous aider en fonction de votre situation fiscale :

