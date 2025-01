OTTAWA, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis entretiennent la relation bilatérale la plus fructueuse au monde : ils sont les amis les plus proches, des alliés inébranlables ainsi que de précieux partenaires.

Face aux menaces de droits de douane brandies par la nouvelle administration américaine, le premier ministre Justin Trudeau a lancé aujourd'hui le Conseil sur les relations canado-américaines.

Les membres du Conseil, qui sont des chefs de file dans les domaines des affaires, de l'innovation et des politiques, mettront à profit leur expérience pour soutenir le premier ministre et le Conseil des ministres en cette période cruciale pour les relations entre le Canada et les États-Unis.

Le Conseil se compose des membres suivants :

Jean Charest

Rachel Notley

Stephen McNeil

David MacNaughton

Steve Verheul

Arlene Dickinson

Linda Hasenfratz

Lana Payne

Jody Thomas

Flavio Volpe

Tabatha Bull

Shahrzad Rafati

Hassan Yussuff

Wes Hall

Martin Caron

Brian Topp

Tim Gitzel

Ambassadrice Kirsten Hillman

