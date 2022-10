Conseil des ministres 2022 - La Sépaq se joint au ministère du Sport, du Loisir et du Plein air

QUÉBEC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) souhaite féliciter madame Isabelle Charest pour sa nomination comme ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Les vastes territoires de la Sépaq sont des endroits de prédilection où les Québécois peuvent pratiquer leur activité de plein air favorite. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

« Les bienfaits de la nature et du plein air ont fait leurs preuves pendant les dernières années de pandémie. Les Québécois ont pu en profiter dans nos établissements, par une visite quotidienne ou un séjour. La Sépaq est heureuse de pouvoir poursuivre sa mission de connecter les gens avec la nature au sein du ministère du Sport, du Loisir et du Plein air qui, comme la Sépaq, a à cœur le bien-être des Québécois », souligne le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Bouger en nature

Les vastes territoires de la Sépaq sont des endroits de prédilection où les Québécois peuvent pratiquer leur activité de plein air favorite. Les bienfaits d'une visite en nature sur la santé globale, dont une réduction du stress et de l'anxiété, ont également été démontrés par une vaste revue de littérature scientifique, réalisée pour la Sépaq par une équipe de chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal menée par le Dr Louis Bherer.

