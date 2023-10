Conseil de la Nation Atikamekw - Plus de 500 000 $ pour la prévention et l'intervention en matière de violence conjugale et familiale

QUÉBEC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, annoncent une aide financière de 580 116 $ sur trois ans au Conseil de la Nation Atikamekw (CNA). Cette somme permettra le développement d'un programme de prévention et d'intervention en matière de violence conjugale et familiale adapté à la réalité des communautés atikamekw.

La mise sur pied de ce programme constitue la phase 2 du projet « Recherche et évaluation de la situation sur les relations entre les femmes et les hommes dans les communautés atikamekw ».

Cette phase vise l'intégration des recommandations formulées lors de la première phase du projet et le développement d'un programme et de formations pour prévenir et intervenir en contexte de violence conjugale et familiale selon une approche adaptée à la réalité atikamekw. Le projet sera réalisé par le CNA en partenariat avec les services sociaux Onikam, qui détiennent une expertise reconnue en matière de services sociaux culturellement pertinents pour les Atikamekw.

Le financement octroyé permettra également la mise en œuvre d'une deuxième édition du Sommet de la famille réunissant les trois communautés de la Nation Atikamekw (Wemotaci, Manawan et Opitciwan).

Cet investissement reflète l'engagement du gouvernement, inscrit dans la Stratégie gouvernementale intégrée 2022-2027 ‒ Contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance, à soutenir des projets pour prévenir la violence conjugale et familiale ainsi qu'à répondre aux besoins des femmes et des filles des Premières Nations et Inuit victimes de cette violence en milieux urbains et dans les communautés.

Citations :

« Lutter contre les violences faites aux femmes est une priorité de notre gouvernement. Quand on sait que les femmes et les filles des Premières Nations et Inuit sont surreprésentées parmi les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale et familiale, il devient essentiel d'agir. En investissant dans un programme de prévention et d'intervention mieux adapté à leur réalité et réalisé en partenariat avec le Conseil de la Nation Atikamekw, nous agissons concrètement pour réduire les facteurs de vulnérabilité auxquels elles sont exposées. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Maintenant que la phase exploratoire est terminée, nous passons à l'action en développant un nouveau programme, en partenariat avec le Conseil de la Nation Atikamekw. L'approche « par et pour » les Premières Nations est garante d'un bien meilleur succès que lorsque les solutions proviennent de l'extérieur des milieux concernés. J'ai espoir que le projet permettra de mieux répondre aux besoins immédiats des femmes et des filles vulnérables, qu'il contribuera à la sensibilisation essentielle des intervenants et qu'il favorisera l'émergence d'un climat sain et sécurisant pour les familles de cette nation. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Dans la culture et les valeurs de la Nation Atikamekw, les femmes et les enfants occupent une place primordiale. Le Conseil de la Nation Atikamekw est en constante recherche de façons de faire afin d'offrir à ses membres les meilleurs services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Tous les efforts déployés, pour le bien-être de nos femmes, de nos enfants et de nos familles, ont leurs raisons d'être. Le Centre Asperimowin, des Services sociaux Atikamekw Onikam, est un bel exemple d'accomplissement dans la recherche de solutions aux problèmes engendrés, en grande partie, par notre réalité historique. Nous devons cependant poursuivre le travail. Le financement annoncé par Québec permettra d'avancer en ce sens. »

Constant Awashish, grand chef de la Nation Atikamekw

Faits saillants :

Le CNA travaille pour l'ensemble des Atikamekw à l'échelle régionale, québécoise, canadienne et internationale. Il collabore avec les trois communautés de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci ainsi qu'avec les Atikamekw en milieux urbains. Le CNA assure, entre autres, la prise en charge par les Atikamekw de programmes et de services qui leur sont offerts, dont les services sociaux Onikam.

ainsi qu'avec les Atikamekw en milieux urbains. Le CNA assure, entre autres, la prise en charge par les Atikamekw de programmes et de services qui leur sont offerts, dont les services sociaux Onikam. De 2019 à 2023, le CNA a reçu un financement du Secrétariat à la condition féminine totalisant 346 229 $ dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2017-2022 pour le projet « Recherche et évaluation de la situation sur les relations entre les femmes et les hommes dans les communautés atikamekw ». Cette première phase du projet avait permis d'identifier les facteurs qui contribuent à la violence conjugale et familiale dans les communautés atikamekw ainsi que les pistes de solutions à privilégier.

Selon l'Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés réalisée par Statistique Canada en 2018, plus de 6 femmes autochtones sur 10 (63 %) ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime ou d'une personne autre qu'un partenaire intime au cours de leur vie, comme une connaissance, un collègue ou un étranger.

En comparaison, la prévalence de la violence au cours de la vie était plus faible chez les femmes non autochtones (45 %).

En comparaison, la prévalence de la violence au cours de la vie était plus faible chez les femmes non autochtones (45 %). Rappelons que l'organisme SOS violence conjugale offre de l'aide au bout du fil, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut joindre l'organisme en composant le 1 800 363-9010 .

. La ligne d'urgence sociale des Services sociaux Atikamekw Onikam est également mise à la disposition des personnes Atikamekw 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en composant le 1 866 477-3933.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Cell. : 418 802-6833 ; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, Québec.ca/international, [email protected]