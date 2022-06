Conseil d'administration de l'Association minière du Québec

QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Faisant suite à sa récente assemblée générale annuelle, l'Association minière du Québec (AMQ) est fière de présenter la composition de son conseil d'administration sous la présidence de madame Vanessa Laplante, directrice de la Fiscalité et du Bureau de Montréal de Partenariat Canadian Malartic.

Le conseil accueille deux nouveaux administrateurs soit, M. Sylvain Morissette, directeur général par intérim et surintendant général Procédé d'Usine, Mine Casa Berardi, Hecla Québec et M. Jean-Simon Beaudry, surintendant, Finances, Mine Raglan, une compagnie Glencore. Ils remplaceront les administrateurs sortants, M. Stéphane Ste-Croix, anciennement à l'emploi d'IAMGOLD Corporation et M. Jean-François Verret, directeur, Projets, Géologie et Exploration, Mine Raglan, une compagnie Glencore. L'AMQ tient à les remercier pour leur implication au sein du conseil d'administration.

L'Association est fière de pouvoir compter sur des personnes de grande qualité avec des expériences variées au sein de son conseil d'administration. Leurs compétences contribueront certainement à faire évoluer l'industrie minière face aux enjeux futurs.

Composition du conseil d'administration

Présidente du conseil d'administration et trésorière :

VanessaLaplante, directrice de la Fiscalité et du Bureau de Montréal, Partenariat Canadian Malartic

Vice-président du conseil d'administration :

Alexandre Belleau , chef des opérations, Minerai de Fer Québec

Secrétaire du conseil d'administration :

Jean-BaptisteDromer, directeur des opérations, Sel Windsorltée, Mines Seleine

Administrateurs :

Jean-Simon Beaudry, surintendant, Finances, Mine Raglan, une compagnie Glencore





Hélène Cartier, vice-présidente, Environnement et Développement durable, Ressources Falco





Mapi Mobwano, président et chef de la direction, ArcelorMittal Exploitation Minière Canada





Sylvain Morissette, directeur général par intérim et surintendant général Procédé d'Usine, Mine Casa Berardi, Hecla Québec





John Mullally, vice-président régional, Durabilité et Relations externes, Newmont, Éléonore (membre du comité exécutif)





, vice-président régional, Durabilité et Relations externes, Newmont, Éléonore (membre du comité exécutif) Daniel Paré, vice-président Québec, Mines Agnico Eagle

Jean Quenneville, directeur, Affaires externes - Québec, Rio Tinto

, directeur, Affaires externes - Québec, Rio Tinto Patrick Sévigny, chef des opérations, Stornoway Diamond Corporation

Danny Tremblay, directeur commercial à la Fonderie Horne et l'Affinerie CCR de Glencore

Guy Tremblay, directeur, Ressources humaines et santé et sécurité du travail, Groupe minier CMAC-Thyssen

Observateurs

Hélène Lauzon, présidente, Conseil patronal de l'environnement du Québec

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, AZIMUT Exploration

Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec, Hill+Knowlton Stratégies

Citations

« C'est avec grand enthousiasme que j'entame la deuxième année de mon mandat entourée d'administrateurs de talents et engagés. L'industrie minière au Québec contribue activement aux efforts mondiaux en matière de développement durable. Je suis fière de faire partie de ces femmes et hommes qui œuvrent avec cœur pour faire du Québec un modèle minier pour le reste du monde. L'avenir est prometteur et je ne doute pas que nous continuerons à innover afin d'assurer la pérennité des activités minières d'ici. »

- Vanessa Laplante, présidente du conseil d'administration de l'AMQ

« L'industrie minière joue, et jouera un rôle primordial dans la transition énergétique du Québec. Les défis sont bien présents et je suis persuadée que nous saurons les relever avec brio. Je suis privilégiée de pouvoir compter sur un conseil d'administration qui connaît bien l'AMQ et ses enjeux. Nous serons en mesure de représenter efficacement l'industrie minière afin qu'elle puisse contribuer significativement au développement de la nouvelle économie verte. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des dépenses totales de 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

