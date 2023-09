Un sondage de RBC révèle une augmentation du nombre de Canadiens dont les renseignements personnels ont été compromis

TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Les escroqueries étant de plus en plus fréquentes et perfectionnées, la majorité des Canadiens (88 %) disent avoir été victimes d'un nombre accru de tentatives de fraude, et sept Canadiens sur dix (73 %) affirment avoir été sciemment ciblés, selon un nouveau sondage de RBC. En outre, plus de la moitié d'entre eux (57 %) affirment avoir reçu des notifications selon lesquelles leurs renseignements personnels avaient été compromis dans le cadre d'une violation de données, ce qui représente une hausse considérable par rapport aux 20 % enregistrés en 2022. Bien que les Canadiens démontrent une bonne capacité à reconnaître les escroqueries, la plupart d'entre eux (68 %) ignorent quelles mesures prendre advenant une violation de leurs renseignements personnels, ce qui ouvre notamment la porte à l'éducation et à la préparation.

« La cybercriminalité évolue sans cesse, les fraudeurs peaufinant leur approche, que ce soit en ligne ou par les communications numériques, explique Adam Evans, chef de la sécurité de l'information, RBC. Le sondage indique que bien que la plupart des Canadiens fassent preuve d'un scepticisme sain et ont une bonne connaissance des activités frauduleuses, ils ne savent pas comment réagir à une violation de données. Ce manque de préparation peut entraîner des conséquences allant de la perte financière à l'usurpation d'identité. »

Principaux canaux de fraude

Au Canada, les courriels (55 %), les appels téléphoniques (47 %) et les messages textes (40 %) sont les modes de communication les plus utilisés par les fraudeurs. Alors que neuf Canadiens sur dix (87 %) estiment pouvoir faire la différence entre une communication légitime et une communication frauduleuse, plus d'un tiers (36 %) disent se sentir impuissants à se protéger contre tous les appels et courriels frauduleux qu'ils reçoivent, en particulier les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans (41 %). Parallèlement, il est intéressant de mentionner que les répondants de cette jeune génération étaient les moins nombreux à se montrer préoccupés par les menaces de cybersécurité.

Préoccupations majeures

En général, les Canadiens s'inquiètent surtout de l'accès non autorisé à leurs comptes en ligne ou à leurs renseignements personnels (82 %), suivi de près par le piratage de leur compte de courrier électronique ou de médias sociaux (78 %).

Les trois quarts (76 %) des Canadiens craignent l'usurpation d'identité, la violation de données commise à l'endroit d'une entreprise (73 %) et l'escroquerie en ligne (72 %).



ÂGE Inquiétudes concernant des activités

frauduleuses Total 18-34 35-54 55+ Accès non autorisé aux comptes ou aux renseignements

personnels en ligne (piratage de comptes) 82 % 77 % 85 % 84 % Piratage d'un compte de courriel ou de médias sociaux 78 % 72 % 81 % 81 % Usurpation d'identité 76 % 67 % 80 % 79 % Violation de données commise contre une entreprise 73 % 66 % 76 % 75 % Fraude ou escroquerie en ligne 72 % 68 % 74 % 72 %

Gestion des communications suspectes

Quand ils reçoivent des appels, des courriels ou des messages suspects, deux tiers des Canadiens les suppriment (66 %) et bloquent le numéro ou l'adresse courriel (64 %) de l'expéditeur. Moins de la moitié d'entre eux les ignorent ou les signalent (44 % respectivement).

Ils ont recours à diverses techniques pour déterminer la légitimité de ces appels, textes ou courriels suspects, dont les suivantes :

78 % n'ouvrent jamais les pièces jointes inattendues lorsqu'ils les reçoivent

76 % se fient toujours à leur instinct ; si quelque chose semble douteux, ce l'est probablement

70 % prennent toujours le temps de réfléchir avant de répondre

68 % vérifient toujours si le texte comporte des erreurs de grammaire ou d'orthographe et si le langage est inhabituel

48 % disent toujours signaler comme courrier indésirable les courriels suspects qui entrent dans leur boîte de réception

Contrairement aux jeunes générations, les Canadiens âgés de 55 ans prennent en grand nombre des mesures préventives, telles que ne jamais ouvrir de pièces jointes inattendues (85 %), toujours prendre le temps de réfléchir avant de répondre (81 %) et toujours vérifier si le message contient des fautes de grammaire ou d'orthographe (73 %).

RBC propose des articles, des conseils et des guides à l'intention des Canadiens sur son site Web Soyez cyberfuté. Par exemple :

Modifiez le mot de passe du compte pour bloquer son accès au pirate Informez vos contacts que votre compte a été piraté. Dites-leur qu'il se peut qu'ils reçoivent des messages non sollicités Assurez-vous que votre logiciel de sécurité est à jour. Recherchez les logiciels malveillants dans le système de votre ordinateur, en particulier si vous pensez que ce dernier a été contaminé par un virus Désactivez toutes les autorisations d'accès à distance à votre ordinateur Signalez toute violation aux autorités locales et à votre institution financière

