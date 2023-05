MONTRÉAL et RALEIGH (Caroline du Nord), 26 mai 2023 /CNW/ - Congruence Therapeutics, une entreprise de biotechnologie qui travaille à la croisée de l'informatique et de la découverte de médicaments expérimentaux pour concevoir de nouvelles petites molécules ciblant les maladies de mauvais repliement des protéines, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera des présentations orales et par affiches au cours des prochaines réunions du Chemical Computing Group (CCG) :

Événement UGM & Conference d' Europe , qui aura lieu du 30 mai au 2 juin 2023 à Munich , en Allemagne.

, qui aura lieu du 30 mai au 2 juin 2023 à , en Allemagne. Événement UGM & Conference d'Amérique du Nord, qui aura lieu du 20 au 23 juin 2023 à Montréal, au Canada .

De plus amples renseignements sur ces réunions sont disponibles ici :

Les deux conférences de CCG sont des événements de quatre jours qui proposent des ateliers, des présentations scientifiques et des séances d'affiches, ainsi que des activités sociales, y compris des réceptions et un dîner-conférence.

À propos de Congruence Therapeutics

Congruence Therapeutics est une entreprise de découverte de médicaments qui exploite de façon unique la puissance de domaines novateurs comme la dynamique des protéines, la biophysique, l'apprentissage machine, l'IA et la chimie computationnelle pour faire progresser la découverte de médicaments. Notre moteur de découverte révolutionnaire, RevenirMC, capture les caractéristiques biophysiques des protéines fonctionnelles et de leurs homologues pathogènes afin de découvrir des poches allostériques et cryptiques fonctionnelles qui peuvent mener à de petits impacts moléculaires à une vitesse sans précédent.

