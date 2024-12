La collaboration tire parti de la plateforme exclusive de découverte de médicaments de Congruence, Revenir™

Congruence recevra un paiement initial et est admissible à recevoir des paiements d'étape et des royautés

Ono remboursera Congruence pour toutes les dépenses internes et externes engagées pendant la collaboration

OSAKA, Japon, et MONTRÉAL, 3 décembre 2024 /CNW/ - Congruence Thérapeutique a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration de recherche avec Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Ono) pour découvrir de nouveaux médicaments en tirant parti de la plateforme de découverte de médicaments exclusive de Congruence, Revenir™. Congruence appliquera sa technologie et son expertise à de multiples cibles de protéines cancéreuses. Une fois que l'effort de découverte passe à une étape préétablie, Ono a la possibilité d'acquérir des droits mondiaux exclusifs pour développer et commercialiser davantage les correcteurs générés pendant la collaboration.

« Nous croyons que cette collaboration avec Congruence pourrait aider à générer de nouveaux correcteurs de type petites molécules pour les cibles validées dans le domaine de l'oncologie en tirant parti de l'expertise de Congruence en dynamique des protéines et de biologie computationnelle, ce qui mènera à notre pipeline de développement », a déclaré Seishi Katsumata, PhD, mandataire social / directeur exécutif, Discovery & Research de Ono. « Nous nous engageons à fournir de nouveaux médicaments novateurs aux patients atteints de cancer dès que possible. »

La collaboration tirera parti de la plateforme de découverte de médicaments de Congruence appelé Revenir™, qui capture les changements biophysiques causés par les mutations dans les protéines. En examinant les caractéristiques de la surface et de nombreux descripteurs biophysiques des protéines mutées et de type normal, Congruence peut comprendre les défauts des protéines et la façon de les corriger. Le pipeline actuel de Congruence comprend des candidats thérapeutiques potentiels innovateurs qui répondent à des besoins médicaux importants non satisfaits dans un certain nombre de maladies de grande valeur.

« Congruence est ravie de s'associer à Ono, qui s'est imposée comme un leader mondial dans le développement de médicaments, en particulier dans le domaine de l'oncologie. Nous croyons que notre plateforme Revenir™ et nos capacités en matière de dynamique des protéines accéléreront la découverte de nouvelles thérapies pour des cibles d'intérêt captivantes pour les deux entreprises, » a déclaré Sharath Hegde, PhD, scientifique en chef de Congruence.

En vertu des modalités de la collaboration, Congruence recevra un paiement initial et est admissible à recevoir des paiements d'étape après la réalisation de certains événements de découverte, de développement, d'approbation et de vente, ainsi que des royautés échelonnées fondées sur les ventes nettes annuelles de produits connexes. Ono remboursera également Congruence pour les coûts de recherche qu'elle engage dans le cadre de la collaboration. Ono a la possibilité d'obtenir une licence mondiale exclusive pour les candidats au développement découverts dans le cadre de la collaboration.

À propos de la plateforme de découverte de médicaments Revenir™

Revenir™, la plateforme exclusive de découverte de médicaments computationnels de Congruence, capture les changements biophysiques dynamiques causés par les mutations dans les protéines, offrant des renseignements uniques sur les défauts protéiques et leur correction. En examinant les caractéristiques de la surface et un éventail de descripteurs biophysiques dans un ensemble de conformateurs protéiques, Revenir™ prédit la correction induite par des petites molécules du défaut sous-jacent.

À propos de Congruence Thérapeutique

Congruence est une entreprise de biotechnologie axée sur la découverte d'un pipeline unique de correcteurs conçus rationnellement pour sauver la fonction des protéines aberrantes. Notre plateforme, Revenir™, capture les caractéristiques biophysiques des protéines dans leurs ensembles conformationnels, afin d'identifier de nouvelles poches allostériques et cryptiques qui peuvent être interrogés virtuellement pour découvrir de la matière chimique nouvelle.

Pour plus d'informations, consultez le site www.congruencetx.com .

Personne-ressource de l'entreprise

Charles Grubsztajn

Chef d'exploitation

[email protected]

Personne-ressource pour les médias

Amy Conrad

Juniper Point

[email protected]

858 366-3243

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1952949/Congruence_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Congruence Therapeutics