MONTRÉAL, 2 juin 2025 /CNW/ - Congruence Therapeutics, une entreprise de biotechnologie assistée par ordinateur qui construit un pipeline unique de correcteurs pour les maladies impliquant un mauvais repliement des protéines, dont l'obésité génétique liée à l'expression déficiente du gène MC4R, la maladie de Parkinson liée au gène GBA et la déficience en alpha-1-antitrypsine, a annoncé aujourd'hui sa participation à la réunion sur le GBA1 2025, qui aura lieu du 5 au 7 juin 2025 à Montréal, au Canada. Congruence est le commanditaire de l'événement.

« Nous sommes heureux de présenter notre science sur les nouveaux activateurs et correcteurs de la GCase pour la maladie de Parkinson avec mutation du gène GBA1 lors de cet important congrès scientifique, » a déclaré Sharath Hegde, Ph. D., directeur scientifique de Congruence. « Nous développons de petites molécules découvertes en tirant parti de notre plateforme RevenirMC conçue pour corriger les déficiences biologiques résultant de mutations du gène GBA1. Nous nous réjouissons à l'idée de faire progresser les molécules allostériques d'activation et de correction de la GCase les plus puissantes, actives par voie orale et capables de pénétrer dans le cerveau, en vue d'une évaluation future chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. »

Détails de la présentation orale :

Titre : « Discovery of Small Molecule Therapeutics for GBA1-PD »

Séance : 2- Small Molecules Targeting GBA1

Date et heure de la séance : Jeudi 5 juin 2025, de 11 h 40 à 12 h

Auteur de la présentation : Indranath Ghosh, PhD, directeur, chimie médicinale, Congruence Therapeutics

À propos de Congruence Therapeutics

Congruence est une entreprise de biotechnologie assistée par ordinateur qui construit un pipeline unique de correcteurs à petites molécules innovants conçus de manière rationnelle pour restaurer la fonction anormale de protéines déficientes. Notre plateforme évolutive brevetée, RevenirMC, capture les caractéristiques biophysiques des protéines dans leurs ensembles conformationnels, afin d'identifier de nouvelles poches allostériques et cryptiques qui sont virtuellement filtrées pour produire de la matière chimique nouvelle. Congruence a tiré parti de son moteur exclusif de découvertes pour lancer un pipeline de médicaments en propriété exclusive destinés à des cibles de grande valeur, génétiquement validées et difficiles à cibler par un médicament, couvrant une variété de maladies, dont l'obésité génétique, la maladie de Parkinson liée au gène GBA et la déficience en α1-antitrypsine. Congruence déploie davantage sa plateforme de découvertes pour soutenir deux collaborations de recherche à cibles multiples récemment exécutées avec de grandes sociétés pharmaceutiques axées sur la découverte de correcteurs à petites molécules pour le traitement des tumeurs solides et des maladies métaboliques.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.congruencetx.com.

