Congrès virtuel de la Fédération des comités de parents du Québec - Du ressourcement pour les parents d'élèves!

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse d'inviter les parents du Québec et ses partenaires du milieu de l'éducation à participer à son premier Congrès virtuel, qui aura lieu du 25 au 29 mai 2021!

La Fédération est fière d'annoncer que Pauline Marois, Première ministre du Québec de 2012 à 2014, s'adressera aux participants lors de l'ouverture du Congrès. Madame Marois était ministre de l'Éducation lors de la mise en place des premiers conseils d'établissement et a toujours soutenu l'engagement parental dans le milieu scolaire. Lors de la soirée d'ouverture, nous accueillerons également Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, et plusieurs invités qui nous parlerons du rôle et de l'impact des parents dans la réussite des jeunes.

« Au cours de la dernière année, nous avons acquis une expertise dans la tenue d'événements en ligne et nous nous sommes entourés d'experts de l'éducation et du numérique pour offrir des services et des activités utiles et divertissantes aux parents d'élèves. Nous choisissons de considérer l'impossibilité de tenir le Congrès en présence comme une opportunité de faire fi des distances et de rassembler un grand nombre de parents et de partenaires des quatre coins du Québec! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Le vendredi 29 mai, nous tiendrons un grand rendez-vous festif du numérique, qui sera orchestré par des partenaires de confiance :

« L'équipe d'Escouade Média, spécialisée en production multimédia et diffusion d'événements web, est fière de s'associer à la FCPQ pour la diffusion du Congrès 2021. C'est un événement à ne pas manquer! », selon Stéphane Hunter, producteur, coach et consultant.

De plus, les participants pourront choisir des ateliers parmi la cinquantaine de conférences offertes les mercredi et jeudi soir et le samedi pendant la journée, sous des thèmes aussi divers que les relations parents-enfants, les transitions scolaires, le climat et le bien-être à l'école, la diversité, l'administration scolaire, le développement personnel, les compétences numériques et bien d'autres! Toutes les activités seront axées sur les intérêts et les besoins des parents pour soutenir leurs enfants.

La FCPQ est heureuse d'être en mesure d'offrir cette année une participation gratuite au Congrès à un parent de chaque école publique primaire et secondaire du Québec! La programmation complète et l'inscription en ligne sont disponibles sur la plateforme créée spécialement pour l'événement: https://event.fourwaves.com/fcpq2021.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

