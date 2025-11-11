Congrès Québec Mines + Énergie 2025 - Une vision d'avenir pour les minéraux et l'énergie du Québec

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La 46e édition de l'événement Québec Mines + Énergie (QM+É) se déroulera du 17 au 20 novembre prochains, au Centre des congrès de Québec. Le gouvernement du Québec convie tous les intervenants et intervenantes des secteurs minier et énergétique à ce rendez-vous riche en connaissances et en échanges, qui se tiendra sur le thème « Les ressources minières et énergétiques du Québec : une vision d'avenir ».

À cette occasion, environ 2 500 congressistes sont attendus, et 270 conférencières et conférenciers des secteurs minier et énergétique s'exprimeront. Le salon d'exposition réunira pour sa part plus de 130 exposants, et plusieurs rencontres de réseautage sont au programme. L'événement offrira aussi la possibilité aux participantes et participants de parfaire leurs connaissances en assistant à près de 10 formations spécialisées.

Parmi les sujets qui seront abordés cette année, soulignons :

les nouveaux potentiels à explorer pour les ressources minières et énergétiques au Québec;

les innovations technologiques rehaussant nos connaissances et notre gestion des ressources minières et énergétiques;

les meilleures pratiques en économie circulaire et la recherche pour la valorisation des résidus miniers;

la réduction de l'empreinte carbone des ressources minières et la diversification énergétique;

les meilleures pratiques dans les démarches d'acceptabilité sociale et les relations avec les communautés locales et autochtones;

le développement de collaborations internationales en matière de minéraux critiques et stratégiques.

Par ce congrès de calibre mondial, le Québec continue fièrement à faire connaître et à faire rayonner son expertise de pointe et son riche écosystème dans les secteurs minier et énergétique. D'ailleurs, le Royaume-Uni sera à l'honneur cette année alors que QM+É recevra des représentants et représentantes du gouvernement et d'entreprises britanniques pour discuter d'occasions de développement des relations économiques.

Journées Découverte

Sur le thème « Ensemble pour un avenir durable : nos jeunes au cœur des ressources du Québec », l'édition 2025 du volet Découverte proposera aux élèves de la 4e année du primaire à la 2e année du secondaire des ateliers interactifs sur les géosciences, l'exploration et l'exploitation minières, les énergies renouvelables et l'écoresponsabilité. À ces sujets s'ajoutent cette année la géomatique et l'intelligence artificielle. Près de 2 000 jeunes vivront cette expérience.

Concours étudiants et affichage scientifique

Quant à la relève étudiante des niveaux universitaire et collégial en géosciences, elle est invitée à participer aux différents défis étudiants : le Défi de la recherche en géosciences, le Défi Explo, le Défi minier et le Défi de la restauration minière. Plusieurs bourses seront offertes aux personnes gagnantes, en collaboration avec la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM), la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration (SIDEX), le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) et l'Association minière du Québec (AMQ).

QM+É accueillera aussi cette année la finale du Défi Crétamine 2025 de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole - Section de Québec.

L'exposition d'affiches géoscientifiques, présentées par des professionnels, des chercheurs et des étudiants, est également de retour pour cette édition du congrès.

Programme et inscription

Le programme complet de Québec Mines + Énergie 2025 est disponible sur le site Web Québec.ca/quebecminesenergie. Les inscriptions se poursuivent jusqu'à la tenue du congrès.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

