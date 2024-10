Congrès international sur la recherche en sport sécuritaire - Le gouvernement du Québec finance l'organisation du 1er Congrès international sur la recherche en sport sécuritaire

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer une aide financière du gouvernement du Québec à hauteur de 60 000 $ pour l'organisation du tout premier Congrès international sur la recherche en sport sécuritaire par la Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif (SIMS), qui aura lieu du 18 au 20 juin 2025 à Québec. Ce congrès portera sur la recherche et le transfert de connaissances en matière de sécurité et d'intégrité en contexte sportif.

Cet événement d'envergure réunira des chercheurs et des étudiants de partout dans le monde, des élus ayant des mandats relatifs au sport, au loisir et à la prévention de la violence ainsi que des représentants des fédérations sportives. Il sera une occasion de réseautage pour la communauté de la recherche, en plus de favoriser la diffusion d'informations scientifiques dans le milieu sportif du sport et du loisir et dans la population en général ainsi que de contribuer à la formation d'étudiants-chercheurs.

Citations :

« La sécurité et l'intégrité des athlètes font partie de mes priorités. Depuis mon arrivée en poste, plusieurs actions concrètes ont été mises en place, comme l'Énoncé ministériel en matière de protection de l'intégrité en contexte de sport et de loisir, la création de l'Officier des plaintes et la réforme de la Loi sur la sécurité dans les sports. Pour que les activités de sport et de loisir apportent leur lot de bienfaits, elles doivent être pratiquées dans un cadre sécuritaire qui garantit l'intégrité physique et morale des participants. Dans cette optique, le soutien accordé pour l'organisation du premier Congrès international sur la recherche en sport sécuritaire de la Chaire SIMS est un autre geste concret de notre gouvernement pour encourager et favoriser des pratiques saines et sécuritaires. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Ce congrès est une excellente nouvelle pour le Québec. Le respect et la bienveillance passent aussi par la sécurité et l'intégrité dans le sport. Je suis fière que le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et du ministère de la Famille, finance cet événement. Je suis certaine que nous en sortirons avec des pistes de solutions et de réflexions porteuses pour l'avenir. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« La première édition du Congrès international sur la recherche en sport sécuritaire est un événement d'envergure, structurant et innovant qui se tiendra au Centre des congrès de Québec du 18 au 20 juin 2025. Ce congrès réunira pour la première fois, dans un événement scientifique consacré à la sécurité en sport, la communauté scientifique internationale. De plus, un précongrès entièrement consacré à la communauté sportive du Québec nous permettra d'unir nos forces pour assurer un milieu sportif sain et sécuritaire. Merci au ministère de l'Éducation et au ministère de la Famille pour ce soutien financier! »

Sylvie Parent, professeure-titulaire, titulaire de la Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif, Département d'éducation physique, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval

Fait saillant :

En 2020, le ministère de l'Éducation a annoncé un soutien financier en vue du démarrage de la Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif à l'Université Laval. Le ministère de l'Éducation a renouvelé le financement de la chaire au printemps 2024 pour une durée de trois ans. Il soutient également l'organisation du congrès à hauteur de 45 000 $. Une aide financière de 15 000 $ est également accordée par le ministère de la Famille pour l'organisation de l'événement.

Liens connexes :

Sport, Loisir et Plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]