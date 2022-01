Congrès de la FNCC-CSN : lutte à la précarité et assainissement des milieux de travail, au cœur de priorités syndicales

MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le 25e Congrès de la Fédération de la culture et des communications (FNCC-CSN) s'est terminé aujourd'hui, au terme de quatre journées de débats et d'ateliers portant sur les principaux enjeux en matière de relations de travail, de financement et d'encadrement législatif du secteur des médias, de l'information et de la culture.

Les travaux effectués par les congressistes ont permis de mettre au jour de nombreux facteurs contribuant à la précarisation des conditions de travail du secteur de l'information et de la culture : des encadrements législatifs déficients, notamment à l'endroit des travailleurs autonomes et du statut de l'artiste, la déstabilisation des productions culturelles et médiatiques par les géants du Web et les transformations entraînées par le recours intensif au télétravail. La cyberintimidation dans le milieu journalistique et les cultures de gestion contribuant aux environnements de travail malsains ont également retenu l'attention des représentantes et représentants syndicaux.

Ceux-ci ont par ailleurs salué les nombreux combats menés par les syndicats de la fédération au cours des trois dernières années. L'instauration d'un crédit d'impôt sur la masse salariale des salles de nouvelles devra être maintenue et renforcée. Le sauvetage du Soleil, du Droit, de la Tribune, du Nouvelliste, de la Voix de l'Est et du Quotidien du Saguenay par la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), mise sur pied par les syndicats de la fédération, aura contribué à freiner l'érosion de l'information dans les régions du Québec.

« Au cours des dernières années, ce sont les travailleuses et les travailleurs que nous représentons qui ont été les premiers à identifier les menaces à notre environnement journalistique, médiatique et culturel, a rappelé la présidente de la fédération, Annick Charette. Ce sont ces personnes qui ont su faire preuve de courage, d'imagination et d'une très grande solidarité pour stabiliser la situation. Notre action doit se poursuivre afin de protéger nos droits en matière de travail et d'assainir nos milieux de travail, trop souvent soumis à des dynamiques malsaines en matière d'organisation du travail. »

Nouveau comité exécutif

Les congressistes ont reporté à la présidence de la fédération Annick Charette, qui en assumait l'intérim depuis l'été dernier. Annick Charette provient du Syndicat général des employé-es de Télé-Québec. Elle sera épaulée de Stéphane-Billy Gousse, issu du Syndicat des employé-es de bureau du Soleil et élu au poste de secrétariat général et trésorerie. Aux postes de vice-présidence ont été élus Karine Tremblay, du Syndicat des employé-es de La Tribune, ainsi que Pierre Tousignant et Josianne Létourneau, tous deux du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada.

Plus d'une centaine de participantes et de participants ont pris part, en format virtuel depuis mardi, au 25e Congrès de la Fédération nationale des communications et de la culture, affiliée à la CSN.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres, issus de 80 syndicats, œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN)

