Congrès de la Fédération québécoise des municipalités - Plus d'efficacité pour mieux servir les citoyens, avec les municipalités!

Québec, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Lors de sa première participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) à titre de ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, a tenu à réaffirmer son engagement d'aborder ses nouvelles responsabilités avec pragmatisme et de poser des actions qui auront pour effet net d'améliorer l'efficacité des services et la livraison des projets dans les régions du Québec.

La ministre a aussi rappelé que chaque dollar dépensé vient des mêmes contribuables, et qu'il faut respecter leur capacité de payer. En collaboration avec les municipalités, ses priorités s'articuleront donc autour de trois grands axes : soutenir les démarches pouvant générer des économies d'échelle, favoriser l'efficacité des administrations locales et renforcer la qualité des services aux citoyens. Elle veut notamment :

alléger la bureaucratie et réduire la paperasse pour libérer du temps aux élus et ultimement offrir plus de services directs aux citoyens;

soutenir le développement économique local par l'entremise de partenariats réels et porteurs;

améliorer les programmes d'aide pour mieux planifier et réaliser des projets d'infrastructures municipales qui respectent les délais et les budgets;

moderniser le processus de consultation référendaire pour faciliter la réalisation de projets économiques majeurs, de projets de logements et d'infrastructures;

simplifier la réglementation pour l'adapter à la réalité du terrain, et privilégier le gros bon sens aux applications trop strictes.

« Servir l'intérêt des contribuables québécois a toujours été ma priorité numéro un. Comme ministre des Affaires municipales, je veux travailler étroitement avec nos partenaires municipaux, dont la FQM, et les ai invités à me soumettre leurs idées concrètes pour leur simplifier la vie, et générer des bénéfices à effet domino dans la vie des citoyens. Les élus municipaux réclament, à juste titre, plus de marge de manœuvre pour être plus autonomes, donc plus efficaces, et plus imputables. Nous sommes 100 % d'accord sur l'objectif. Dans les prochaines semaines, nous allons cibler les moyens. Je le répète sans cesse : chaque dollar dépensé vient des mêmes contribuables. C'est pourquoi je veux simplifier les règles et réduire la paperasse, pour que nous puissions tous nous concentrer sur l'essentiel : livrer des résultats pour la population. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

