Congrès de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires - Le pharmacien au cœur de la transformation du système de santé

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Réunis au Palais des congrès de Montréal à l'occasion de leur congrès annuel, les pharmaciens propriétaires du Québec échangeront sur les éléments qui auront une influence fondamentale sur leur pratique. Sous le thème Défis et transformation, une occasion de se réinventer, les pharmaciens feront le point sur la transformation de leur profession, entreprise depuis plusieurs années, ainsi que sur les éléments qui continueront d'influencer leur rôle essentiel auprès des patients.

« Que l'on pense au nombre sans cesse grandissant d'actes cliniques dispensés par nos membres, au suivi des patients aux prises avec des maladies rares, à la gestion de médicaments complexes, à la vaccination contre différentes infections et maladies, et tout récemment à la collecte de données du contexte réel de soins (Real World Data), les pharmaciens s'inscrivent indéniablement dans la transformation majeure qui s'opère dans le système de santé québécois », mentionne M. Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

Jadis centrés davantage sur la distribution de médicaments, les pharmaciens propriétaires du Québec ont répondu présents à toutes les occasions d'aider leurs patients et de soutenir le système de santé au cours des dernières années. Professionnels de la santé les plus près des patients, ils sont dans une position unique pour mieux comprendre leurs besoins et apporter des solutions qui contribuent non seulement au bien-être de leur clientèle, mais aussi au soulagement de la première ligne de soins.

Services cliniques : une croissance de 1 673% sur cinq ans

Depuis 2018, les pharmaciens ont réalisé plus de 8,2 millions d'actes cliniques auprès des Québécois et ont administré près de 5 millions de vaccins. Entre 2018 et 2023, ces services sont en forte croissance, un phénomène qui continuera à prendre de l'ampleur.

« Qu'il s'agisse notamment de prolongation d'ordonnances, de vaccination, de prise en charge à la sortie de l'hôpital, la pharmacie communautaire devient résolument un point central dans la prestation de services aux patients. Les changements technologiques, démographiques et sociaux sont autant d'éléments qui placeront la pharmacie au cœur de notre système de santé pour les années à venir » a déclaré M. Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP.

Médicaments de spécialité

L'explosion des traitements contre les maladies rares et la gestion complexe des médicaments de spécialité comptent parmi les dossiers qui seront discutés lors du congrès de l'AQPP. En effet, l'arrivée constante de nouveaux traitements continuera de modifier le rôle du pharmacien, élargissant ainsi son empreinte auprès des patients.

Collecte de données du contexte réel de soins (Real World Data)

Un autre champ d'expertise dorénavant occupé par les pharmaciens est celui de la collecte de données en contexte réel de soins (Real World Data). Cette importante percée dans le monde des données de santé sera aussi au centre des discussions des congressistes. En effet, grâce à des outils développés spécifiquement par la filiale Accessa, les pharmaciens sont maintenant en mesure de récolter des données auprès de leurs patients afin de mieux évaluer l'efficacité de certains médicaments et contribuer au processus d'approbation de remboursement par le gouvernement et les assureurs.

Rareté de main-d'œuvre

Le thème de la rareté de main-d'œuvre, qui frappe durement la pharmacie communautaire, fera également l'objet d'échanges lors du congrès des membres. Des pistes de solution seront abordées afin de pourvoir les nombreux postes offerts dans le réseau des 1900 pharmacies communautaires réparties partout sur le territoire québécois.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 062 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

