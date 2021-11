Congrès de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires - Davantage d'actes cliniques en pharmacie font l'unanimité chez les Québécois

Source : Léger

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est lors du congrès annuel de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) que les résultats d'un sondage réalisé par Léger auprès des Québécois quant à leur satisfaction à l'égard des services rendus en pharmacie communautaire ont été dévoilés. Les résultats de ce sondage confirment hors de tout doute l'attachement et la satisfaction des patients envers leur pharmacien. Et 89% d'entre eux considèrent que l'attribution de nouveaux actes cliniques aux pharmaciens est une bonne chose, alors que 92% trouvent que le gouvernement devrait leur en donner davantage. Cette rare unanimité confirme que les Québécois ont développé une relation de proximité toute particulière avec leur pharmacien.

Pénurie de main-d'œuvre

Le congrès a aussi été l'occasion d'accueillir un panel sur la pénurie de main-d'œuvre réunissant M. Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, M. Karl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec, et Mme Emna Braham, directrice adjointe de l'Institut du Québec. Frappés de plein fouet par cette pénurie de main-d'œuvre, les pharmaciens considèrent que cet enjeu pourrait éventuellement avoir un impact sur les services offerts aux patients. Le panel a ainsi proposé diverses pistes de solution, lesquelles font déjà l'objet de discussions avec les autorités gouvernementales.

Le ministre Dubé présent au congrès

De passage au congrès, où il a répondu aux nombreuses questions des participants, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a reconnu l'extraordinaire mobilisation des pharmaciens depuis le début de la pandémie, alors que la réalité sur le terrain évoluait rapidement et bien souvent de manière imprévisible. Pour le ministre, une collaboration étroite avec les pharmaciens est une condition incontournable à l'amélioration du système de santé. Il s'est aussi montré sensible à la problématique de la pénurie de main-d'œuvre et s'est engagé à ce que le gouvernement mette en place des mesures à court et à moyen terme pour atténuer l'impact négatif sur la pharmacie communautaire.

Vers une évolution de la profession

« Fidèles au thème de notre congrès de cette année, Présents pour nos patients, nos membres ont démontré, depuis le début de la pandémie, qu'ils jouent maintenant un rôle central dans le système de santé québécois. Et ce rôle continuera d'évoluer au cours des prochaines années. Il suffit de penser à la vaccination qui aura marqué un point décisif de notre pratique en pharmacie. Personne n'aurait pensé que plus de 1,3 million de doses de vaccin contre la COVID-19 auraient été administrées en pharmacie communautaire. L'ajout de ce nouvel acte clinique n'est que le prélude d'une évolution inévitable de notre profession » a déclaré M. Benoit Morin, président de l'AQPP.

À cet effet, le vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP, M. Jean Bourcier, a partagé plusieurs éléments tirés d'études menées récemment qui confirment l'évolution de la pratique de la pharmacie dans l'avenir. Ainsi :

Les pharmaciens continueront d'être sollicités afin de développer et d'accroître leurs activités cliniques et la prise en charge des patients;

L'utilisation des technologies et de la robotisation se fera de plus en plus présente afin de soutenir le flot de travail des pharmaciens;

Les données en santé seront de plus en plus utilisées afin d'optimiser les thérapies et améliorer l'adhésion et le suivi des traitements;

L'émergence de divers outils de communication virtuelle et interactive sera de plus en plus présente pour mieux rejoindre les patients et rester en contact plus continu avec eux;

Les médicaments biologiques et dits de spécialité feront de plus en plus partie de l'arsenal courant des thérapies servies et gérées en pharmacie communautaire, grâce au gestionnaire de programmes de soutien aux patients Accessa.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

