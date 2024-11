Congrès annuel de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires - Au cœur de la stratégie gouvernementale d'accès aux soins de santé, les pharmaciens insistent sur l'importance de réunir les conditions de succès pour bien servir leurs patients

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Près de 1000 acteurs du secteur de la pharmacie se réuniront au cours des deux prochains jours à Québec à l'occasion du congrès annuel de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP). Sous le thème « Pour un réseau de proximité durable, au bénéfice des patients », les participants seront appelés à discuter de l'avenir du modèle québécois de la pharmacie communautaire, un modèle unique en Amérique du Nord qui a fait ses preuves.

L'adoption la semaine dernière du projet de loi 67 par le gouvernement du Québec, qui permettra aux pharmaciens de réaliser des activités cliniques jusqu'alors réservées à d'autres professionnels de la santé, s'inscrit de façon cohérente dans l'évolution de leur pratique. Bien que cette importante avancée pour la profession de pharmacien soit saluée par la très grande majorité des intervenants, les pharmaciens propriétaires devront discuter, à l'occasion de leur congrès, des conditions de succès nécessaires à son implantation, à commencer par le maintien et l'amélioration de la santé financière du réseau de la pharmacie. Alors que devront s'amorcer des négociations avec le gouvernement du Québec, les pharmaciens insistent sur l'importance d'être rémunérés à la hauteur de leur charge de travail et d'obtenir un soutien financier adéquat afin de mettre en place les infrastructures opérationnelles et logistiques permettant un déploiement optimal des activités cliniques.

« Les pharmaciens sont des acteurs incontournables dans la prestation d'activités cliniques comme la prescription d'ordonnances, la vaccination et la prise en charge des maladies chroniques. Le gouvernement doit comprendre qu'il est nécessaire que les pharmaciens soient mieux soutenus pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de manière durable. Ils ne pourront en faire plus sans une rémunération qui tienne compte de la complexité des services cliniques qu'ils donneront aux patients, » affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

L'accès à l'ensemble des médicaments de spécialité fera également partie des discussions au Centre des congrès de Québec. Sans une part du marché liée à la distribution de ces médicaments de plus en plus prescrits, les pharmaciens ne seront pas en mesure d'investir pour élargir leur offre de services cliniques pour leurs patients. Pire, cette situation conduira inévitablement à une diminution importante de l'accès aux soins et possiblement à des fermetures de pharmacies, particulièrement en région. Rappelons qu'une poignée de pharmaciens et de programmes de soutien aux patients contrôlent outrageusement la distribution de ces médicaments en faisant fi de la Loi sur la pharmacie et des règlements qui en découlent.

Non seulement cette situation fragilise la pérennité du réseau des pharmacies au Québec, mais elle restreint le droit du patient de choisir son professionnel de la santé et d'accéder à une prise en charge complète de leur dossier pharmacologique au sein de la pharmacie de leur choix. Les membres tiendront à discuter des solutions pour mettre fin une fois pour toutes à cette situation de quasi-monopole. Ces solutions existent et elles ont été énoncées dans un mémoire remis à la Commission des institutions lors des consultations sur le projet de loi 67. Le gouvernement du Québec a donc en main tous les éléments pour mettre fin à cette pratique illégale.

« Le chemin parcouru depuis les dernières années est un reflet du dynamisme des pharmaciens propriétaires et de leurs équipes. L'évolution de notre pratique est donc le résultat de leur volonté d'en faire plus pour leurs patients, de prendre en charge l'ensemble de leur dossier et de s'impliquer activement dans l'amélioration de notre système de santé. Toutefois, la pérennité de notre réseau devra passer par une rémunération adéquate et par l'accès aux médicaments de spécialité pour tout le réseau des pharmacies. Ces conditions sont nécessaires pour assurer la santé à long terme de notre réseau » a déclaré M. Benoit Morin.

Indépendance professionnelle

Les avancées des dernières années auraient été impossibles sans un élément central du modèle québécois de la pharmacie communautaire : le droit de propriété des pharmaciens. C'est ainsi que ce droit exclusif, qui édicte que seul un pharmacien puisse être propriétaire d'une pharmacie, garantit l'indépendance professionnelle du pharmacien quand vient le temps de soigner un patient. Toutefois, la constante érosion du droit de propriété, aux dépens des pharmaciens propriétaires, a cours en raison de pressions diverses provenant de chaînes et bannières voulant reproduire le modèle en vigueur ailleurs au Canada et aux États-Unis. Ceci met en péril ce droit unique au Québec. Au centre des préoccupations des pharmaciens, cet enjeu fondamental fera lui aussi l'objet de discussions parmi les participants.

« Au cours des derniers mois, nous avons observé qu'ailleurs au Canada, où le droit de propriété des pharmaciens n'est pas protégé, une certaine dérive a nécessité l'intervention des ordres professionnels. En effet, des pharmaciens ont dénoncé l'ingérence des chaînes et bannières dans leurs relations avec leurs patients en mentionnant devoir remplir des quotas d'activités cliniques dans leur journée. L'indépendance professionnelle de nos membres permet d'éviter ces errances. Toutefois, nous ne sommes pas à l'abri d'une telle situation et c'est pourquoi le droit de propriété des pharmaciens doit être renforcé », a ajouté M. Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP.

D'autres points seront au programme de ces deux journées, à commencer par l'exploitation du champ de pratique à son plein potentiel, la prise en charge globale des patients, la rareté de main-d'œuvre, ainsi que l'innovation technologique en pharmacie.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 094 pharmaciens propriétaires des 1 895 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

