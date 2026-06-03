Congrès 2026 de l'ARIHQ : au cœur d'une période charnière pour l'avenir des Ressources Intermédiaires

LAVAL, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) tient aujourd'hui et demain son Congrès 2026 au Sheraton Laval. Il s'agit d'un rendez-vous clé alors que les Ressources Intermédiaires, hébergeant une grande proportion des personnes ayant des enjeux d'autonomie au Québec, se retrouvent fragilisées.

Une thématique rassembleuse : revenir à l'essentiel

Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (Groupe CNW/Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec)

Sous le thème « Essence », le congrès invite les acteurs du réseau à revenir à ce qui fonde leur engagement : offrir des milieux de vie humains, sécuritaires et adaptés aux personnes les plus vulnérables. Cette thématique appelle à une réflexion collective sur le sens des pratiques, des relations et du rôle central des Ressources Intermédiaires dans le continuum de soins.

Des négociations cruciales

Le réseau des Ressources Intermédiaires traverse aujourd'hui une véritable période charnière. D'un côté, les besoins explosent; de l'autre, le développement de nouveaux milieux est en grande partie à l'arrêt, freinant la capacité du système à répondre à la demande croissante.

Le congrès survient alors que les négociations de l'Entente nationale avec le gouvernement sont toujours en cours. Dans ce contexte, l'événement représente un espace stratégique pour mobiliser le réseau et porter une voix forte sur les conditions nécessaires à son développement.

Assemblée générale

En marge du congrès, s'est d'ailleurs tenue l'Assemblée générale annuelle lors de laquelle les membres de l'ARIHQ ont adopté à l'unanimité une résolution dénonçant la lenteur des négociations. Pour le bien-être des personnes hébergées, cette résolution enjoint également le gouvernement à proposer des solutions structurantes pour répondre aux défis qui paralysent le développement du réseau et qui mettent en péril le maintien en opération des milieux existants.

Des besoins en forte croissance appuyés par des données récentes

Les données récentes confirment une pression accrue sur le réseau :

Près de 5 500 personnes sont actuellement en attente d'une place en Ressource Intermédiaire au Québec

sont actuellement en attente d'une place en Ressource Intermédiaire au Québec Ces ressources hébergent déjà plus de 20 000 personnes vulnérables

La croissance de la demande en soutien à l'autonomie est estimée à près de 70 % d'ici 2040

À cela s'ajoutent la complexification des profils cliniques et l'augmentation des coûts d'opération, lesquels accentuent la pression sur les milieux de vie.

Un moment de mobilisation pour l'avenir du réseau

Dans ce contexte, le Congrès 2026 de l'ARIHQ constitue un moment de mobilisation stratégique pour :

partager les réalités terrain;

identifier des solutions concrètes;

renforcer la cohésion du réseau;

interpeller les décideurs sur l'urgence d'agir.

« Le réseau des Ressources Intermédiaires est essentiel à l'équilibre du système de santé. Dans un contexte où les besoins augmentent rapidement, il est impératif de poser les gestes nécessaires pour assurer sa pérennité et son développement », souligne Manon Charpentier, Directrice générale de l'ARIHQ.

À propos de L'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) rassemble et soutient près de 1 200 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le MSSS à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Pour tout renseignement: Ariane Picard, Coordonnatrice aux affaires, institutionnelles et gouvernementales, Tél. 514-353-8933 poste 230