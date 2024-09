Congestion routière - Marie-Claude Nichols demande à la CAQ d'agir pendant qu'il est encore temps

VAUDREUIL-DORION, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Pour la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, les problèmes de congestion routière dans la région ne sont plus seulement un désagrément pour les automobilistes. Ils sont devenus un véritable enjeu de sécurité pour la population. Voyant que les solutions proposées par les acteurs locaux ne sont jamais retenues par le gouvernement de la CAQ, elle en a appelé à prendre des mesures urgentes, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle souhaite que le gouvernement agisse avant qu'un accident grave ne se produise.

Marie-Claude Nichols, Députée de Vaudreuil, à l'Assemblée nationale (Groupe CNW/Députés indépendants)

Des quartiers résidentiels pris en otage

De nombreux parents ont communiqué avec le bureau de la députée au cours des dernières semaines pour faire part de leur peur de laisser leurs enfants se rendre à vélo ou à pied à l'école, ou encore de jouer dans la rue comme ils le faisaient auparavant. Des quartiers qui ont toujours été tranquilles et idéaux pour les familles se sont transformés en voie de transit pour de nombreux automobilistes, qui tentent d'éviter les bouchons de circulation aux heures de pointe en coupant par ces petites rues. Le quotidien des résidents est donc bouleversé par la circulation dense et l'impatience des automobilistes qui souhaitent sauver du temps. « Les parents vivent avec la peur que leurs enfants soient blessés gravement par une voiture sur le chemin de l'école, déplore la députée. Des familles ont même interdit à leurs enfants de jouer au hockey dans la rue ou de pédaler jusqu'à l'école pour s'assurer qu'ils soient en sécurité. Ce n'est pas normal que nous en soyons là. Je demande à la CAQ d'agir avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas fermer les yeux sur cette situation, qui en est maintenant une de sécurité pour nos citoyennes et citoyens. »

Une tension sociale intenable

Depuis quelques semaines, les cas de rage au volant se multiplient. Des automobilistes ont subi des blessures graves. Bien que rien n'excuse de tels gestes de violence, force est de constater qu'il y a une tension sociale au sein d'une population exaspérée de se sentir prise en otage dans sa propre région. Des trajets devant prendre au plus 15 minutes en prennent maintenant plus d'une heure. Les gens sont continuellement en retard au travail, à la garderie, à l'école, à leurs rendez-vous, ce qui cause un stress permanent. La députée est inquiète de l'effet de cet état de stress sur la population. Pour elle, le statu quo est impossible. Il y a des solutions et elles doivent être rapidement mises en place, en commençant par le prolongement de l'autoroute 20.

La CAQ dit non au cri du cœur de 16 000 citoyennes et citoyens

La députée a reçu hier, à l'Assemblée nationale, la réponse du gouvernement de la CAQ concernant sa demande d'étudier une pétition signée par 16 000 citoyennes et citoyens de la région demandant que soit mise en branle, dans les plus brefs délais, la construction de la voie de contournement de l'autoroute 20. Il s'agit d'une solution efficace et rapide aux problèmes de congestion dans la région, d'autant plus que les terrains sont déjà expropriés et que la Ville de Vaudreuil-Dorion a accepté d'être le maître d'œuvre de ce projet. « Je suis déçue que la CAQ ferme la porte à une véritable discussion sur cette solution, précise la députée. Des citoyennes engagées se sont déplacées à l'Assemblée nationale pour lancer un cri du cœur au gouvernement. Des milliers de personnes ont demandé l'intervention de leur gouvernement, mais celui-ci leur a répondu qu'il ne voulait même pas en parler. C'est inacceptable. J'espère que la députée de Soulanges, qui doit recevoir les mêmes appels désespérés que moi, a une véritable voix dans son caucus et qu'elle demandera des comptes. J'invite d'ailleurs les citoyennes et citoyens à téléphoner à son bureau pour savoir comment elle peut justifier le manque de considération de son gouvernement pour notre région. »

La députée Nichols demande aux automobilistes, malgré le manque de considération du gouvernement de la CAQ et la situation difficile, de faire preuve de prudence et de courtoisie. Bien qu'elle soit consciente que la situation est pénible, il est important que la sécurité passe avant tout.

