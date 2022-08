MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Congebec, un leader canadien indépendant de la congélation, de la transformation et de la logistique des denrées alimentaires, annonce l'arrivée d'un actionnaire minoritaire renommé au sein de son actionnariat. L'entreprise qui est détenue par son équipe de direction pourra ainsi compter sur Banque Nationale Placements PrivésMC (« BNPP ») dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de croissance ambitieux.

Fondée à Québec en 1974, Congebec offre à ses clients des solutions logistiques complètes pour optimiser leur chaîne d'approvisionnement alimentaire, dont l'entreposage multi-température, le transport, l'emballage, la gestion logistique et autres. L'entreprise est le chef de file de son industrie au Québec en plus d'être un leader sur les marchés canadien et nord-américain. L'entreprise compte plus de 500 employés et opère 12 installations modernes totalisant plus de 65 millions de pieds cubes, incluant un nouveau congélateur en construction sur la Rive-Nord de Montréal. Ses installations sont réparties dans cinq provinces canadiennes, soit au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

« Nous souhaitons accélérer notre développement tant à travers le pays qu'à l'extérieur des frontières », a souligné Nicholas-P. Pedneault, président et chef de la direction de Congebec. « L'appui d'un nouveau partenaire d'envergure comme BNPP permet de s'engager fermement dans cette voie et de renforcer notre appui aux entreprises du secteur alimentaire, notamment en leur offrant des solutions intégrées. »

« L'actualité des dernières années a accentué l'importance de l'autonomie et de la sécurité alimentaires. Les entreprises qui font partie de notre écosystème alimentaire sont une force économique pour de nombreuses régions en plus d'être un rouage clé de notre société », a mentionné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale. « BNPP a les ressources et l'expertise pour appuyer les ambitions des entrepreneurs qui souhaitent créer de la valeur pour la société et nous sommes fiers de le faire. »

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Banque Nationale Placements Privés

Banque Nationale Investissements inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme.

MC Banque Nationale Placements Privés est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

À propos de Congebec

Congebec est une entreprise à portée nationale fondée à Québec qui opère dans 5 provinces canadiennes. Ses 12 installations écoénergétiques permettent entre autres aux producteurs d'ici de se procurer des services de congélation et de transformation alimentaire en plus d'une solution logistique complète. Congebec est un employeur transparent ayant à cœur le bien-être, les opportunités de développement et la reconnaissance du travail effectué par ses employés. Congebec encourage le développement des marchés locaux et l'autonomie alimentaire grâce à l'expertise solide de ses employés qui sont au centre du succès de l'entreprise.

