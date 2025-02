OTTAWA, ON, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Alors que le congé de TPS/TVH tire à sa fin, seulement 5 % des PME ont vu leurs ventes augmenter comparativement à l'année passée, selon les nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Parmi ces entreprises, seulement 4 % des PME du secteur du commerce de détail et 15 % des PME du secteur de l'hébergement et la restauration ont vu une augmentation.

« De toute évidence, le congé de TPS du gouvernement n'a pas donné les résultats escomptés. Pour de nombreux détaillants, reprogrammer les terminaux de point de vente juste avant Noël et savoir à quels produits s'appliquait l'exemption a été un cauchemar administratif », déclare Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La majorité (66 %) des PME touchées par le congé de taxe ont indiqué que leurs ventes sont restées à peu près les mêmes mais elles ont fait face à plusieurs défis, comme la reprogrammation des systèmes de point de vente et les coûts associés, le fardeau administratif supplémentaire, la formation des employés et la gestion des questions de la clientèle.

Pour ajouter au casse-tête administratif et aux règles confuses, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le ministère des Finances du Canada fournissaient de l'information contradictoire sur l'obligation de participer ou non au congé de taxe. Pas plus tard que le mois dernier, cette mesure a reçu un Prix Poids lourd de la paperasserie dans le cadre de la 16e édition annuelle de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie de la FCEI. Ces prix soulignent les pires exemples de paperasserie excessive au pays.

« Alors que les PME doivent reprogrammer à nouveau leurs systèmes de point de vente puisque le congé de taxe se termine, nous demandons à l'ARC d'être clémente et d'annuler toutes les pénalités et les intérêts qui pourraient être dus en raison d'erreurs commises de bonne foi par les commerçants durant cette période. Le gouvernement devrait également accorder un crédit de 1 000 $ dans le compte de TPS/TVH des entreprises touchées pour compenser les coûts que cette mesure a engendrés », conclut M. Guénette.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage Votre Voix, mené en ligne du 9 au 31 janvier 2025 auprès de 2 345 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,02 %, 19 fois sur 20.

