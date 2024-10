Conflit de travail au Port de Montréal : Les terminaux Viau et Maisonneuve à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Ce matin à 11 h, une grève illimitée a débuté aux terminaux Viau et Maisonneuve, conformément au préavis de grève déposé par le Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375. Par conséquent, ces deux terminaux exploités par Termont sont fermés et aucun service au rail, aux camions et aux navires ne sera fourni. Avec 40 % de la capacité totale de manutention de conteneurs qui sont paralysés par cet arrêt de travail, et déjà des navires et trains qui ont dû choisir d'autres itinéraires, l'Administration portuaire de Montréal (APM) exprime sa vive inquiétude face aux répercussions négatives de cet arrêt de travail.

Il est à noter que tous les autres terminaux du Port de Montréal demeurent en service :

Les terminaux à conteneurs Bickerdike, Cast, Racine et CanEst

et CanEst Les terminaux de vrac solide Logistec (Montréal et Contrecœur)

Les terminaux de vrac liquide

Le terminal céréalier (Viterra)

Des impacts importants pour les opérations portuaires et l'économie

À l'heure actuelle, la grève des heures supplémentaires déclenchée il y a deux semaines a déjà provoqué une accumulation de conteneurs au sol (incluant des centaines de conteneurs réfrigérés comprenant des produits médicaux, pharmaceutiques et alimentaires), ainsi qu'une perte de productivité, induisant l'annulation de plusieurs convois de trains sortants.

L'arrêt de travail en cours aux terminaux Viau et Maisonneuve paralyse 40 % de la capacité totale de manutention de conteneurs dans une période cruciale alors que les marchandises, notamment celles destinées à la période des fêtes, sont présentement attendues au Port de Montréal. Des 5 porte-conteneurs d'une capacité totale combinée de 18 000 conteneurs EVP qui se dirigeaient vers Montréal, incluant des conteneurs de marchandises critiques (produits médicaux et pharmaceutiques), certains ont déjà rebroussé chemin vers d'autres ports en raison des événements actuels. Et sur les 26 porte-conteneurs qui doivent accoster aux terminaux Viau ou Maisonneuve dans les trois prochaines semaines, plusieurs autres navires devraient également modifier leur port de destination.

« L'urgence de parvenir à un accord entre les parties est impérieuse. Ce nouvel arrêt de travail aux terminaux Viau et Maisonneuve, au cœur de notre chaine d'approvisionnement, provoquera sans aucun doute des répercussions profondément néfastes pour des milliers d'entreprises locales, ainsi que pour l'économie québécoise et canadienne dans son ensemble. Cet arrêt affecte la moitié de nos terminaux à conteneurs internationaux et amplifie un climat d'incertitude qui mine la fiabilité et l'image de notre secteur logistique, éléments clés de la confiance que les entreprises placent dans l'écosystème du Grand Montréal. Face à ces défis, notre souhait pour une résolution rapide et durable est plus pressant que jamais. Nous sommes tous conscients de l'importance cruciale des opérations au Port de Montréal, qui jouent un rôle vital non seulement pour le Québec mais aussi pour tout le Canada. La nécessité de trouver rapidement une entente est palpable et ne peut être ignorée. » a affirmé Julie Gascon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

Nos équipes mobilisées

Les équipes du Port de Montréal sont pleinement engagées dans une opération de continuité des affaires visant à atténuer les impacts opérationnels, réputationnels et économiques de cette grève. Notre objectif principal est de prévenir toute perturbation dans les autres activités portuaires et d'éviter un effet domino qui pourrait affecter les importateurs, exportateurs et la population en général.

Pour s'informer

L'APM a déclenché son plan de continuité des opérations et a mis en ligne une page web permettant aux utilisateurs du Port de Montréal de demeurer informés sur l'évolution de la situation et les impacts opérationnels.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

SOURCE : Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410