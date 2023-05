Conflit de travail au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges : L'opposition officielle réclame plus de leadership du ministre Boulet

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Dans un objectif de respect envers les familles endeuillées et de dignité humaine, Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, enjoint le ministre Boulet de faire montre de plus de leadership et d'intervenir rapidement afin de régler le conflit de travail au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Alors que des corps s'entassent dans des congélateurs et que les familles sont en attente de vivre leur deuil dignement, le ministre caquiste doit prendre ses responsabilités et faire preuve d'humanité envers les familles affectées par ce conflit. Mme Cadet le presse de prendre action rapidement afin d'aider les parties à conclure une entente pour régler ce conflit qui dure depuis trop longtemps.

Pour Michelle Setlakwe, députée libérale de Mont-Royal-Outremont, où se trouve le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, c'est une question de dignité humaine. Elle se dit aussi interpellée par de nombreux citoyens de sa circonscription qui s'inquiètent de l'état de ce lieu historique qui risque de se dégrader sans entretien adéquat.

« Chaque conflit de travail a ses propres enjeux, mais celui-ci a un enjeu d'humanité et de respect des défunts et des familles endeuillées. Le ministre ne peut rester insensible. C'est sa responsabilité de voir à ce que des mécanismes de règlement de conflit soient mis en place promptement. »

- Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail

« Il est inacceptable que des familles se voient empêchées de se rendre auprès de leurs proches disparus et que des corps demeurent dans des congélateurs. On doit penser aux familles qui sont les premières victimes d'un conflit de travail qui s'éternise. Je partage l'inquiétude des nombreux citoyens de ma circonscription affectées par la situation. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

