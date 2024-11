Conflit de travail à Postes Canada - Les chèques émis par le gouvernement du Québec sont distribués dans les bureaux de Services Québec

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Pendant toute la durée du conflit de travail à Postes Canada, les personnes qui reçoivent des prestations de la part du gouvernement du Québec et qui ne sont pas inscrites au dépôt direct peuvent récupérer leur chèque dans les bureaux de Services Québec. La distribution suit le plus près possible le calendrier d'émission des chèques.

Les chèques sont remis de main à main, les mardis et les jeudis de 8 h 30 à 20 h, à l'exception des bureaux situés dans les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, ainsi que des bureaux situés dans les villes suivantes :

Sainte-Thècle et Sainte-Geneviève-de- Batiscan : distribution les lundis et les mercredis de 8 h 30 à 20 h;

: distribution les lundis et les mercredis de 8 h 30 à 20 h; Acton Vale : distribution les mercredis et les vendredis de 8 h 30 à 20 h;

: distribution les mercredis et les vendredis de 8 h 30 à 20 h; Pointe-à-la-Croix : distribution du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Les personnes qui attendent un chèque doivent utiliser le localisateur de lieux de distribution pour savoir où aller le chercher : localisateur - lieux de distribution. Elles peuvent aussi consulter la page https://www.quebec.ca/greve-a-postes-canada ou communiquer avec Services Québec par téléphone au 644-4545, accessible par les indicatifs régionaux 418 et 514 ou, sans frais, par le 1 877.

Les personnes qui ne sont pas en mesure de se présenter dans un bureau de Services Québec peuvent mandater une autre personne pour récupérer leur chèque. Cette personne doit être âgée de 18 ans ou plus et devra présenter une procuration signée par les deux parties.

Tous les prestataires qui ne sont pas inscrits au dépôt direct sont invités à le faire. Pour savoir comment s'inscrire, communiquez avec le centre de communication au 1 877-767-8773 ou au 514 873-4000 (région de Montréal), ou consultez la page https://www.quebec.ca/greve-a-postes-canada.

Liste des chèques gouvernementaux distribués :

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Chèque d'indemnité de remplacement du revenu;

Chèque d'indemnité permanente partielle;

Chèque de remboursement de frais;

Chèque d'indemnité pour préjudice corporel;

Chèque d'indemnité de décès.

Indemnisation des victimes d'actes criminels

Chèque d'indemnisation des victimes d'actes criminels.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Chèque de prestation relatif aux programmes d'assistance sociale : Programme d'aide sociale; Programme de solidarité sociale; Programme objectif emploi; Programme de revenu de base;

Chèque des prestations spéciales destinées aux prestataires de l'assistance sociale qui ne sont pas versées en même temps que la prestation mensuelle;

Chèque relatif au programme Soutien financier aux mineures enceintes;

Chèque relatif au Programme spécifique d'aide pour les Ukrainiens;

Chèque d'allocation d'aide à l'emploi et de remboursement de frais supplémentaires;

Chèque d'allocation de participation au Programme objectif emploi;

Chèque de prestation du Régime québécois d'assurance parentale;

Chèque de subvention payable aux organismes sans but lucratif;

Chèque de subvention payable aux participants du programme Jeunes volontaires;

Principaux documents du Directeur de l'état civil.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Chèque relatif au programme d'aide financière pour les cours de français à temps complet pour les personnes immigrantes;

Chèque relatif au Programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences.

Retraite Québec

Chèque relatif au Régime de rentes du Québec;

Chèque d'Allocation famille;

Chèque relatif aux régimes de retraite du secteur public.

Revenu Québec

Chèque d'allocation-logement;

Chèque de pension alimentaire;

Chèque relatif au crédit d'impôt pour solidarité.

Société de l'assurance automobile du Québec

Chèque d'indemnité de décès;

Chèque d'indemnité pour frais de garde;

Chèque d'indemnité de remplacement du revenu;

Chèque d'indemnité forfaitaire de décès ;

Chèque pour l'aide personnelle à domicile.

Suivez les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, responsable de l'opération de distribution des chèques gouvernementaux, sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, [email protected]