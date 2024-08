Conflit chez Autobus des Cantons - Transport scolaire : l'inaction du ministre Drainville nuit au service aux parents

SHERBROOKE, QC, le 20 août 2024 /CNW/ - Le mardi 20 août au petit matin, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN a manifesté devant le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke afin d'y dénoncer l'inaction de Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, dans le domaine du transport scolaire.

« Pour la CSN, l'inaction du ministre Drainville dans le domaine du transport scolaire nuit carrément au service qui doit être garanti aux parents. Les transporteurs comme SOGESCO, qui possède une trentaine d'entreprises, dont les Autobus des Cantons, refusent toujours de déposer des augmentations salariales décentes qui tiennent compte des sommes additionnelles reçues du gouvernement depuis l'automne 2022. Ce faisant, en ce début d'année scolaire, des bris de service aux parents sont à prévoir puisque les bas salaires encore offerts aux chauffeuses et chauffeurs ne favorisent en rien le but visé par le gouvernement : régler une fois pour toutes l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre dans le secteur du transport scolaire. Le gouvernement a fait la moitié de la job et il est temps qu'il interviennent pour corriger le tir », dénonce Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À l'automne 2022, le gouvernement a bonifié de 15 à 30 % la valeur de chaque route et de chaque contrat que les centres de services scolaires signent avec les transporteurs privés. Aucun budget spécifique dédié aux salaires des chauffeuses et des chauffeurs ne fut toutefois prévu par le gouvernement.

« Chez Autobus des Cantons, la situation est complètement délirante. Alors que les patrons se sont donné des augmentations salariales de près de 30 % de 2022 à 2023, ils n'offrent que des miettes à celles et ceux qui conduisent les enfants à l'école. À la dernière journée de l'année scolaire, voulant imposer un règlement au rabais à ses salarié-es - une offre insultante qui fut refusée -, SOGESCO les a menacés de lock-out pour finalement le déclencher ce 21 juin dernier, les privant ainsi d'assurance-chômage durant l'été. Pour nous, SOGESCO se moque de ses obligations d'offrir le service aux parents et pose des gestes qui appauvrissent durablement ses employé-es, renchérit Josée Dubé, vice-présidente de la FEESP-CSN. Voilà pourquoi le syndicat a déclenché une grève générale illimitée hier matin : il n'est pas question d'un retour au travail sans une entente de principe à la hauteur des attentes des grévistes ».

« Sans l'intervention du gouvernement, les transporteurs font la pluie et le beau temps avec l'argent public, particulièrement lorsqu'ils sont propriétés de grandes entreprises. On sait que le président-directeur général de SOGESCO, Mario Provost, a touché 390 992 $ en 2022 et 505 899 $ en 2023, une augmentation de 114 907 $ en une année, soit 29,4 %. Pour sa part, Dave Girardin, le président exécutif du conseil d'administration, a également touché une hausse salariale de 114 770 $ entre 2022 et 2023 et Louise L'Italien, vice-présidente aux finances, a quant à elle reçu une augmentation à hauteur de 66 187 $. Au regard des dernières offres à ses salarié-es, ces augmentations sont tout simplement inacceptables », conclut Julie Bolduc, trésorière du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

Rappelons qu'en février 2023 et une seconde fois le 3 mai dernier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a lui-même déclaré sur la place publique que les chauffeuses et chauffeurs [devaient] avoir leur juste part.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN rassemble environ 60 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]