Interac et Conscious Economics font équipe afin d'offrir des programmes conçus pour aider la population canadienne à prendre ses finances en main

TORONTO, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Selon la plus récente étude menée par Interac Corp., la majorité des Canadiens (61 %) disent être confrontés à des obstacles qui les empêchent de se sentir en contrôle de leurs finances. Les conditions économiques actuelles pèsent sur de nombreuses personnes. Plus de 7 Canadiens sur 10 (71 %) affirment qu'il est plus important que jamais d'être maître de son budget en raison de la hausse de l'inflation. Et près de la moitié (49 %) avoue que cette situation amoindrit leur confiance dans la gestion de leurs finances courantes.

Les jeunes Canadiens (74 % des membres des générations Z et Y), ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 55 000 $ (67 %) et les femmes (64 %) sont plus susceptibles de faire face à des obstacles financiers que les autres groupes démographiques. Parmi ces obstacles, on compte la hausse de l'inflation et du coût de la vie, et la méconnaissance du jargon financier. Les femmes (27 %), les membres de la génération Z (33 %), les millénariaux (36 %) et les personnes dont le revenu du ménage est faible (28 %) sont plus susceptibles de se sentir dépassés par un manque de connaissances financières. De plus, 49 % des Canadiens estiment qu'ils pourraient mieux respecter leur budget et veiller à un meilleur contrôle de leurs finances personnelles.

« Notre recherche révèle que les Canadiens ont plus que jamais besoin de solutions pour les aider à surmonter les obstacles financiers et à renforcer leur confiance en cette période d'incertitude économique, a déclaré Daria Hill, vice-présidente, Marketing et communications à Interac Corp. Nous sommes fiers de collaborer avec Conscious Economics pour offrir des programmes d'apprentissage gratuits et accessibles menés par les communautés et qui aident les Canadiens à l'échelle nationale à améliorer leur bien-être financier et à relever les défis économiques d'aujourd'hui. »

Dans le cadre du Mois de la littératie financière, qui coïncide avec la période de dépenses pour les Fêtes, Interac et Conscious Economics ont travaillé de concert au lancement du programme Mindfulness & Money (Pleine conscience et finances), qui offre aux Canadiens d'un océan à l'autre une plateforme d'apprentissage numérique gratuite pour encourager l'acquisition de compétences de base en matière de bien-être financier sous l'angle de la pleine conscience.

« Mindfulness & Money offre des programmes élaborés par des spécialistes et des dirigeants de la communauté ayant vécu des expériences comparables à celles de nombreux Canadiens qui ont le plus besoin de ressources financières accessibles, a affirmé Rhiannon Rosalind, fondatrice et chef de la direction de Conscious Economics. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons offrir aux Canadiens de tous les horizons les programmes financiers dont ils ont besoin pour se sentir mieux outillés dans l'économie actuelle. »

Mme Rosalind ajoute que lorsque les gens éprouvent de l'anxiété par rapport à leurs finances, leur confiance en soi a tendance à s'affaiblir et les obstacles à s'intensifier, résultant en un sentiment de perte de contrôle financier. Le programme Mindfulness & Money intègre un nouveau concept de thérapie financière, dirigé par la seule thérapeute financière agréée au Canada, Aseel El-Baba, afin d'encourager les Canadiens de toutes les communautés à faire preuve d'introspection dans leur cheminement financier. Le programme comprend également des modules élaborés par des spécialistes de la communauté, des propriétaires de petites entreprises ainsi que des créateurs, qui répondent au désir des gens de recevoir des conseils financiers de sources pertinentes.

La recherche menée par Interac a également permis de dégager les points de vue suivants :

Sources de conseils : Parmi les répondants canadiens, 4 sur 10 sont à l'aise de recevoir des conseils financiers de leur famille; cette donnée est plus élevée chez les jeunes ainsi que les femmes. Une proportion importante des répondants se sent à l'aise de recevoir des conseils d'une personne à qui ils peuvent s'identifier (25 %), de proches (24 %) ou de personnes financièrement prospères (19 %).

Passé vs présent : La plupart des Canadiens (63 %) indiquent que leurs comportements des années passées ont une incidence négative sur leur niveau actuel de confiance financière. Ces comportements comprennent le fait de ne pas avoir investi ou de ne pas l'avoir fait davantage à un plus jeune âge (39 %), d'avoir dépensé plus que ce qu'ils pouvaient se permettre dans le passé (28 %), d'avoir contracté une dette par carte de crédit dans le passé (23 %) et de ne pas avoir posé suffisamment de questions sur les finances lorsqu'ils étaient plus jeunes (22 %). Les personnes qui évoquent ces comportements sont aussi beaucoup plus susceptibles d'être des femmes, des millénariaux ou des membres de la génération X.

Sentiment de contrôle : Comme le révèle une autre étude d'Interac, le débit peut être un outil utile pour contrôler ses dépenses dans un contexte d'augmentation du coût de la vie. Cette recherche a révélé que 44 % des Canadiens hésitent à acheter à crédit et préfèrent dépenser seulement l'argent qu'ils ont.

« Renforcer la confiance financière de tous les Canadiens est un élément clé de nos efforts dans les collectivités, parce que nous croyons que pour mieux profiter de la vie, il faut d'abord se sentir en contrôle de ses finances », affirme Mme Hill. Le niveau d'anxiété est élevé pendant cette période difficile, en plus d'être exacerbée par l'incertitude des marchés, ce qui fait que nous, à Interac, nous nous faisons une priorité d'investir dans des programmes et des ressources qui peuvent aider à renforcer la résilience financière de la population, en particulier parmi les groupes plus vulnérables. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Interac contribue à renforcer la confiance financière à travers la sensibilisation et l'éducation de la communauté, veuillez suivre ce lien.

À propos de la recherche

Un sondage national en ligne a été mené auprès de 1 500 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus. Des quotas ont été respectés et une pondération a été appliquée pour assurer une représentation proportionnelle de la population adulte canadienne en fonction du sexe, de l'âge, de la région et de l'éducation, selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada disponibles. L'étude a été menée en français et en anglais du 19 au 25 octobre 2022.

À propos de Conscious Economics

Conscious Economics est un organisme national sans but lucratif et une entreprise sociale mondiale dont le siège social se trouve au Canada et qui cumule10 ans d'expérience en matière d'éducation économique, de programmes de littératie financière, de recherche, d'événements et d'apprentissage par expérience. L'entreprise a organisé plus de 1 000 événements qui ont rassemblé des jeunes, des chefs d'entreprise, des décideurs, des agents de changement, des éducateurs, des associations industrielles, des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif. Bien qu'elle s'engage auprès de toutes les communautés, Conscious Economics met l'accent sur les populations vulnérables, notamment les populations noires, autochtones et racialisées, la communauté LGBTQ2S+, les femmes et les artistes.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au pays. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, Interac contribue à la sécurité de la clientèle canadienne lorsqu'elle effectue des transactions. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour s'échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et sa conscience sociale en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir davantage, visitez notre site Web.

Interac et Virement Interac sont des marques déposées d'Interac Corp.

