MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de son 30e anniversaire, qui marque également les 30 ans de l'autopartage moderne en Amérique du Nord, Communauto organise un événement exceptionnel en collaboration avec la Carsharing Association. Cette conférence d'envergure internationale réunira plusieurs organisations d'autopartage de l'Amérique du Nord et du monde entier pour discuter de l'évolution de cette industrie et des défis à venir. Carsharing Conference - Celebrating 30 years of carsharing

Un événement axé sur l'avenir de la mobilité durable

La conférence se tiendra au Centre des Sciences de Montréal le lundi 28 octobre, et à l'Esplanade Tranquille le mardi 29. Elle abordera les évolutions majeures de l'industrie de l'autopartage ainsi que les opportunités et défis pour les années à venir. Parmi les thèmes clés, les discussions porteront sur la relation entre l'autopartage et les villes, les compagnies de transport, ainsi que les technologies telles que l'électrification des transports, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle.

Un rassemblement d'acteurs mondiaux de la mobilité

L'événement réunira plusieurs dizaines d'organisations d'autopartage, des chercheurs issus de diverses universités, ainsi que des représentants des villes et des entreprises spécialisées dans les technologies liées à la mobilité. Les services d'autopartage de villes comme Montréal, Québec, Vancouver, Edmonton, Toronto, Halifax, Boston, New York, Chicago, Los Angeles, Denver, Londres, Paris et San Francisco seront représentés.

« Depuis sa création, Communauto a toujours été consciente de l'importance de la collaboration et de l'échange au sein de l'industrie de la mobilité durable et de l'autopartage. C'est pourquoi nous sommes particulièrement ravis d'organiser cet événement, qui favorisera les rencontres et les discussions entre les acteurs pour célébrer notre anniversaire et celui de l'autopartage en Amérique du Nord », a déclaré Marco Viviani, vice-président développement stratégique chez Communauto.

Un cocktail pour célébrer 30 ans de succès

En plus des panels et des discussions, l'événement sera l'occasion pour Communauto de célébrer ses 30 ans avec un cocktail en présence de ses partenaires. Le président et fondateur de Communauto, Benoît Robert, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante feront une allocution. Cette rencontre marquera un moment de réflexion sur le chemin parcouru et les prochaines étapes pour faire de l'autopartage un pilier de la mobilité durable pour les décennies à venir.

À propos de Communauto

Fondée à Québec en 1994, Communauto est le plus important service d'autopartage au Canada et le plus ancien en Amérique. Présent sur deux continents dans 19 villes, dont Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax et Paris, il opère un service en boucle et en trace directe sans réservation au préalable. Avec presque 7 000 voitures au compteur, Communauto dispose du plus grand parc de véhicules électriques partagés au Canada et parmi le plus important en Amérique. En tant qu'entreprise à vocation sociale, environnementale et urbanistique, sa mission est de réduire l'impact de la voiture sur les villes tout en améliorant l'accès à la mobilité, en proposant une alternative à la voiture privée.

