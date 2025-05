MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - M. Benoît Robert, président et fondateur de Communauto, invite les représentants des médias à une importante annonce concernant la pérennisation de la mission environnementale, sociale et urbanistique de l'organisation. Une session d'information suivra l'annonce pour plus de détails. L'annonce se tiendra dans le cadre du Sommet Climat de Montréal.

Date : Le 6 mai 2025

Heure : 13 h 30

Lieu : Sommet Climat Montréal

Grand Quai du Port de Montréal

Salle Fleuve Saint-Laurent

Session d'information

Heure : 15h00

Lieu : Sommet Climat Montréal

Grand Quai du Port de Montréal

Espace Communauto - 2e étage

SOURCE Communauto Inc.

Marco Viviani, Vice-président, développement stratégique, Communauto, 514 316-6500, [email protected]