MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Communauto est heureuse d'annoncer l'arrivée du service FLEX à Longueuil, une première pour la Ville! Dès demain, les véhicules en libre-service sans réservation seront disponibles dans un nouveau secteur, grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Longueuil.

La nouvelle zone FLEX couvrira un quadrilatère délimité par les rues Saint-Charles et du Coteau-Rouge, et entre Saint-Jacques et Joliette. Elle sera accessible aux véhicules FLEX provenant de Montréal, et vice versa, facilitant ainsi les déplacements entre les deux rives.

Cette expansion marque une nouvelle étape dans le développement de la mobilité durable sur la rive sud de Montréal. Grâce à l'appui de la Ville de Longueuil, Communauto peut désormais offrir aux citoyennes et citoyens une solution de transport pratique, économique et écologique, parfaitement intégrée à leur quotidien.

