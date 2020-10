Conférence économique de l'industrie touristique québécoise - Tourisme Montréal soutient la formation de ce comité et salue la nomination de M. Raymond Bachand à sa présidence

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Si le tourisme à Montréal et au Québec connaissait depuis plusieurs années une croissance fulgurante et contribuait de façon soutenue à la vitalité économique de la province et du pays, il en est tout autrement aujourd'hui alors que Tourisme Montréal, à l'instar de la grande majorité des organisations, associations et acteurs touristiques du Québec, tentent d'éviter la déstructuration de l'industrie du tourisme.

Dans ce contexte, la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise a été mise sur pied avec les objectifs principaux d'échanger sur les principaux enjeux identifiés par le réseau associatif québécois et les entreprises, analyser les conditions de succès et recommander les stratégies capables de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

« Tourisme Montréal croit fermement à la pertinence de ce comité formé de membres-experts compétents et conscients des réalités difficiles auxquelles Montréal, et toutes les régions du Québec, font et feront face en tourisme », a mentionné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Nous entendons collaborer activement avec la Conférence afin de solidifier les structures ébranlées du tourisme et forger la relance pour un avenir prometteur. »

À la tête de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise a été désigné Raymond Bachand. Fort d'un parcours notoire en politique et dans le secteur privé et cumulant plusieurs sièges au sein d'organisations et de tribunes crédibles et influentes sur le tourisme, dont notamment le Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme de l'honorable Mélanie Joly et la présidence du conseil d'administration de Tourisme Montréal de 2014 à 2018, M. Bachand dirigera les stratégies, analyses et discussions qui contribueront à éviter la déstructuration du tourisme en préservant les acquis bâtis au cours des dernières décennies, à relancer les secteurs touristiques et à raviver l'économie québécoise par ce secteur essentiel.

« Au nom de Tourisme Montréal, je salue et accueille très favorablement la nomination de M. Bachand à titre de président de la Conférence économique de l'industrie touristique », a souligné Yves Lalumière. « Sa compréhension approfondie de l'industrie et des enjeux sociaux, culturels et économiques, jumelée à son esprit visionnaire et d'analyse, font de lui un candidat de choix pour présider ce comité. »

