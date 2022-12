M. Lan Lin, président d'Hisense, a prononcé un discours intitulé To be the Top Player lors de la conférence. Dans celui-ci, M. Lin s'est réjoui de la visibilité sans précédent d'Hisense en tant que commanditaire officiel pendant ce tournoi et a mis l'accent sur la croissance soutenue de la société au cours des quatre dernières années.

Selon M. Lin, la force et la compétitivité globales d'Hisense ont atteint un niveau sans précédent. Des estimations préliminaires montrent que ses revenus d'affaires ont passé de 18,1 milliards de dollars américains en 2018 à 27 milliards de dollars cette année. En outre, selon des données Ipsos, le secteur du commerce interentreprises d'Hisense est progressivement devenu une nouvelle source de croissance des activités internationales de la société. La notoriété de la marque a ainsi progressé à un taux de croissance annuel composé de 10 %. Un autre point saillant du succès d'Hisense réside dans sa capacité d'exploitation accrue. En tenant compte des cultures locales et de sa philosophie de gestion, Hisense a réussi à bâtir 66 entreprises outre-mer, 23 centres de recherche et développement et 31 bases de production, ce qui lui a permis d'obtenir un succès sans précédent sur le marché mondial.

Hisense maintient son engagement en faveur de la mondialisation

Afin de stimuler davantage le développement international d'Hisense, M. Lin a également présenté trois visions du futur de la société qui prendront forme au cours des prochaines années. L'un de ces principaux objectifs est de pousser la marque Hisense à un niveau supérieur en faisant passer son indice de notoriété de la marque à l'échelle mondiale à plus de 100 d'ici trois ans. Comme les propos de M. Lin l'illustrent, ce n'est qu'en rehaussant son image que Hisense peut garantir sa croissance en tant que marque et ainsi atteindre un développement durable. Pour ce faire, Hisense renforcera son investissement dans ses produits afin de peaufiner leur fonctionnalité et leur performance.

De plus, pour mieux suivre la tendance mondiale, Hisense reste déterminée à consolider sa croissance mondiale en établissant une deuxième courbe de croissance qui tiendra, comme l'a souligné M. Lin, en deux mots : intelligente et verte. Ce qui signifie que Hisense mettra en pratique sa stratégie de « maison intelligente » dont la conception se fera de manière durable et avec de faibles émissions de carbone.

Enfin, M. Lin est déterminé à ce que la société progresse encore davantage pour donner le meilleur d'elle-même. Hisense tâchera d'élaborer une nouvelle stratégie de croissance faisant appel aux meilleurs talents afin de produire les meilleurs produits possibles.

La conférence des partenaires mondiaux d'Hisense portait sur le parcours de la société vers la mondialisation. Hisense a également présenté sa plus récente technologie d'affichage et a partagé ses objectifs avec tous les participants. Au cours des prochaines années, Hisense intensifiera ses efforts pour s'établir en tant que marque internationale en augmentant son indice de prix, en faisant progresser ses objectifs de développement durable et en poursuivant sa restructuration, dans le but avoué de devenir le meilleur acteur dans son domaine.

