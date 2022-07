Conférence de Montréal : Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, et la PDG de Linamar Corporation, Linda Hasenfratz parmi les conférenciers de marque

Le Forum économique international des Amériques (FEIA) tiendra la 28e édition de la Conférence de Montréal, du 11 au 13 juillet 2022, à l'Hôtel Bonaventure

MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Conférence de Montréal est heureuse de dévoiler la programmation de l'édition de 2022, sous le thème « Mener la transition verte ». Cet événement unique sur trois jours abordera notamment les thèmes suivants : la fine pointe de la technologie à la conquête de l'espace, le financement vers la transition énergétique, la diplomatie internationale, le rôle des femmes dans l'action climatique, le développement géopolitique face aux crises mondiales et le système économique mondial face aux changements climatiques.

La Conférence de Montréal a le plaisir d'accueillir Pablo Hernández de Cos, gouverneur de la Banque d'Espagne, Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le Développement (BERD), et Gustavo Montezano, président de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pour discuter de l'atteinte du net zéro. Jin Liqun, président de la Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), et Praveer Sinha, président-directeur général de Tata Power, parleront également de transition énergétique. Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Jonas Prising, président-directeur général de ManpowerGroup aborderont respectivement la recherche au-delà de la COVID-19 ainsi que la révolution du travail.

Le directeur général d'Espace Canada et ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, et la présidente de Sierra Space, Janet Kavandi, participeront pour leur part à l'événement dans le cadre d'une séance plénière portant sur la nouvelle ère de l'exploration spatiale, un projet maintenant à portée de main du secteur privé, dans lequel on se questionne sur l'avenir de ce secteur émergent.

De nombreux acteurs politiques, experts et personnalités d'affaires participeront en personne à des séances tout au long de la Conférence, tel que François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du gouvernement du Canada; Mark Carney, vice-président du conseil et chef de l'investissement en matière d'environnement, Brookefield Asset Management, et Envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique; Cameron Dick, Trésorier et ministre du Commerce et de l'Investissement du Queensland; Rishi Kapoor, le codirecteur général de Investcorp; Linda Hasenfratz, présidente-directrice générale de Linamar Corporation; Ivan Vella, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium; Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal; Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction; Orral Nadjari, fondateur et directeur général de la Britishvolt; Marissa West, présidente-directrice générale de General Motors Canada; et Mauricio Ramos, directeur général de Milicom.

Le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, ainsi que la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, prendront également la parole pour lancer cette 28e édition de la Conférence de Montréal.

La programmation complète ainsi que la liste des conférenciers confirmés seront mises à jour régulièrement. Pour la consulter, veuillez cliquer ici.

